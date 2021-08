Grupo Mateus: Comunicado ao Mercado - Aquisição de Participação Acionária Relevante

SÃO LUIZ, Brasil, 18 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- O Grupo Mateus publicou há pouco comunicado ao mercado informando que, em 17 de agosto de 2021, a Squadra Investimentos passou a deter uma participação acionária superior a 5% do total de ações ordinárias emitidas. Esta foi a primeira vez que a empresa, quase um ano após fazer seu IPO, registrou uma aquisição de participação acionária nesse patamar.

O aumento da participação ocorreu após a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2021, que mostraram que a Companhia manteve seu forte ritmo de crescimento, com aumento de 29% da receita líquida. O bom desempenho deve-se, principalmente, ao forte plano de expansão, com a inauguração de 45 lojas no período de 12 meses encerrado em junho de 2021.

Além da robusta expansão nos estados onde a Companhia já estava presente (Maranhão, Pará e Piauí), o Grupo Mateus agora conta com duas lojas no estado do Ceará (Tianguá, inaugurada em maio/2021 e Sobral, inaugurada em agosto/2021) e, conforme comunicado durante a apresentação dos resultados do 2T 21, irá expandir suas operações para os demais estados da região Nordeste, incluindo, portanto, os estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, o que aumenta em 134% o mercado endereçável para os negócios do Grupo.

Contato:

Marcelo Korber

Email: [email protected]

Telephone: +55 11 97130-7170

FONTE Grupo Mateus

