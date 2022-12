Grupo Mergon abre fase 1 de investimento mexicano de €15 milhões e tem como objetivo dobrar sua produção norte-americana

Abertura oficial da Mergon Mexico e nomeação de Aoife Beirne como vice-CEO

DUBLIN, 2 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Mergon Group, líder global em fabricação de plásticos, com sede na Irlanda, abriu oficialmente sua nova instalação de campo verde em Ramos Arizpe, perto de Saltillo, México.

A empresa, que comemorou 40 anos de negócios no ano passado, espera criar 150 novos empregos no primeiro ano.

Na última década, Mergon se tornou uma importante parceira de design e fabricação para sistemas leves de gerenciamento de ar e sistemas de visão clara para fabricantes de veículos elétricos (VE) nos Estados Unidos. Essas empresas estão prevendo um forte crescimento nos próximos anos e a Mergon está ajudando elas a alcançar sua visão.

A criação da Mergon Mexico é um forte indicador de crescimento futuro para as operações norte-americanas da Mergon. Uma grande influência na seleção do estado de Coahuila foi o apoio do governo federal e local do estado de Coahuila, bem como a força de trabalho altamente qualificada de Coahuila e a proximidade com os principais clientes.

O Grupo, com sede na Irlanda, possui operações de fabricação na Irlanda, República Checa, Reino Unido e EUA, produzindo componentes e montagens de alta tecnologia para uma variedade de clientes globais, como BMW, Rivian e Xerox. A nova fábrica desenvolvida para fins específicos permitirá que a Mergon concretize seus ambiciosos planos de crescimento, com foco nos setores automotivo e industrial.

Coincidindo com a abertura de sua quinta localização global, Mergon nomeou Aoife Beirne como CEO adjunta para impulsionar a expansão da organização.

Atualmente, Aoife é diretora de transformação da Mergon e anteriormente foi diretora de equipe em um cargo onde liderou a recente transformação da empresa estatal.

No início deste ano, a Mergon adquiriu a Weltonhurst, em Blackburn, Reino Unido, uma líder em moldagem por sopro. A recente expansão mostra que a Mergon emprega mais de 1000 pessoas em todo o mundo, em 5 países.

Pat Beirne, CEO da Mergon, disse:

"Estou muito animado com as oportunidades que a Mergon Mexico nos oferece. Temos planos ambiciosos para desenvolver nosso negócio norte-americano, e este é um passo integral para alcançar isso. Além disso, tenho o prazer de nomear Aoife Beirne como CEO adjunta. Desde que Aoife retornou a Mergon em 2019, ela trouxe a experiência corporativa para integrar novos investimentos e supervisionar a expansão do grupo. Quero agradecer aos nossos 1000 funcionários em todo o mundo por suas habilidades que tornaram a Mergon líder em nosso setor "

A Elysian Capital, uma empresa de capital privado de Londres, fez um investimento significativo na Mergon Group em 2019. Ao comentar sobre as recentes mudanças, James Cunningham, parceiro da Elysian, disse:

"Estamos muito satisfeitos que a Mergon tenha mantido sua estratégia de investimento durante o desafiador período da pandemia e agora esteja vendo o retorno do crescimento. A recente aquisição do Reino Unido e a abertura da Mergon Mexico são evidências claras disso. Estou particularmente satisfeito que Aoife Beirne esteja assumindo o papel de vice-CEO em um momento em que a cultura e o foco na mudança são cruciais "

FONTE Mergon

