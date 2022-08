Grupo Moura fortalece parceria com a VWCO e adquire caminhão e-Delivery

Veículo elétrico VW expande atuação e desembarca para seu primeiro cliente em Pernambuco

O veículo será utilizado nas rotas entre as unidades fabris da Moura, localizadas na cidade de Belo Jardim

SAO PAULO, 15 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Moura e a Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) dão mais um importante passo nessa parceria com a aquisição de um caminhão e-Delivery para atuar na Transportadora Bitury – empresa do grupo especializada no ramo de logística – nas rotas entre as fábricas Moura, localizadas na cidade de Belo Jardim, agreste de Pernambuco. A decisão da compra do caminhão fortalece o vínculo entre as empresas e ressalta a confiança da Moura no produto que é fruto do e-Consórcio.

O e-Delivery chegou à cidade de Belo Jardim neste mês e já está em uso. O excelente desempenho do veículo vai agregar bastante às atividades possibilitando ganhos em eficiência e sustentabilidade, além de um menor custo por KM rodado.

Com a sua configuração, o e-Delivery 14 toneladas têm potencial para deixar de emitir quase 20 toneladas de CO2, o que equivale ao impacto positivo de plantar mais de 60 árvores em um ano. O ganho é possível graças à toda a tecnologia embarcada no veículo para aproveitar cada carga de energia nas baterias com a máxima eficiência.

"A chegada de um e-Delivery em Belo Jardim marca mais um momento de transformação do segmento automotivo. Nos sentimos extremamente felizes de poder tornar nossas operações mais sustentáveis e estar junto não só na produção do e-Delivery, mas também como clientes", afirma Andréa Lyra, diretora das transportadoras Bitury e LOG M do Grupo Moura.

Esse passo também é celebrado pela Volkswagen Caminhões e Ônibus. "A Moura embarcou conosco desde o início para construir esse ecossistema da eletromobilidade e agora vai se beneficiar diretamente, tanto com toda a estrutura de apoio que oferecemos quanto com as vantagens do veículo. O e-Delivery é econômico em operação, robusto, altamente confiável e também sustentável", afirma Walter Pellizzari, gerente executivo de Estratégia e e-Mobility da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Parceria também em produção

Como integrante do e-Consórcio, a Moura é responsável pelo fornecimento dos sistemas de baterias de lítio, por meio da parceria com a chinesa Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), para os veículos e-Delivery. Além de garantir o processo de manutenção e pós-vendas, provendo um atendimento local e de qualidade de assistência técnica para este importante componente do caminhão.

Os sistemas de baterias são produzidos na unidade industrial de lítio em Belo Jardim e conta com componentes CATL e com componentes nacionais, atendendo aos modelos e-Delivery de 11 toneladas e 14 toneladas. Após a produção em Pernambuco, os sistemas seguem para a fábrica da VWCO, na cidade de Resende, onde a Moura está na linha de produção do caminhão, como parte do Consórcio Modular da empresa. Conhecida como e-Shop, esta área é o coração da montagem elétrica e foi construída em parceria pelas duas empresas.

"A Moura sempre esteve na vanguarda do mercado automotivo do país e hoje contamos com uma estrutura para atender a diferentes mercados, como o segmento de e-mobility, focado principalmente no automotivo pesado, com os ônibus e caminhões. Para nossa parceira com a VWCO, nossas equipes foram preparadas para trabalhar com as especificidades da eletrificação veicular para, assim, garantirmos a excelência Moura em nossos sistemas de baterias", afirma Cristiane Assis, gerente geral de Estratégia e Negócios Lítio da Moura.

SOBRE O GRUPO MOURA

Líder de mercado na América do Sul, o Grupo Moura nasceu em 1957, na cidade de Belo Jardim, em Pernambuco, concretizando o sonho dos visionários empreendedores Edson Mororó Moura e sua esposa, Conceição Moura. Voltada inicialmente para o ramo automotivo, a Moura ampliou a sua atuação para outros segmentos, produzindo, hoje, baterias e sistemas de acumulação de energia para as mais diversas aplicações, como motos, barcos, empilhadeiras, nobreaks, metrôs, trens, estações de telefonia, sistemas de armazenagem, ente outros. Contando com sete plantas industriais – seis no Brasil e uma na Argentina –conta com cerca de 6.000 colaboradores. O Grupo Moura está preparado para ser a empresa brasileira com as tecnologias mais avançadas para eletrificação veicular. Para tanto, constituiu uma unidade de negócios dedicada a desenvolver comercial, industrial e operacionalmente a atuação da companhia no mercado de baterias de lítio, com projetos em desenvolvimento para a mobilidade elétrica (e-mobility) em veículos, caminhões, ônibus, empilhadeiras e outros, além de telecomunicações, solar e armazenamento de energia.

SOBRE A VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS

A VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus



Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.



Sobre o GRUPO TRATON



Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa



