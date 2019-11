Grupo Musical SuitX é destaque nacional trazendo muita música aliada a um show performático inovador

SÃO PAULO, 11 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- O Grupo Musical SuitX vem se destacando em todo o Brasil com um show sempre eletrizante, sintetizando a sintonia perfeita entre a música e uma apresentação performática regada de muitos efeitos visuais que deixam o público totalmente em êxtase durante o show. O SuitX traz consigo toda uma inovação sem igual no Brasil, fazendo um mix de Live Percussion, em sintonia com a Live Sax, Live Violin e Deejay. Todo o show é produzido com um repertório bem eclético, com grandes hits, passando por estilos da música eletrônica como: Deep, Pop e Rock Remix, além de Funk e Funk Remix, entre outros Remix Exclusivos.