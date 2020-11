Grupo Nagai inaugura loja em Belo Horizonte

SOBRE A LOJA

Sendo, por 3 anos, uma das melhores concessionárias Nissan da América Latina, a nova unidade Nissan Nagai em Belo Horizonte conta com uma estrutura diferenciada e mix diversificado de produtos e serviços que proporcionam uma nova experiência de compra aos consumidores, como é o caso do SERNISSAN, que preconiza atendimento com excelência aos clientes, além do maior estoque NISSAN a pronta entrega.

A segunda loja Nissan Nagai acompanha o potencial do grupo, que vem crescendo e se desenvolvendo nas últimas décadas, tornando-se um importante grupo comercial regional com a presença de outras marcas como Renault, Citroën e Peugeot.

"Esperamos elevar Belo Horizonte a um novo patamar com a experiência de compra Nissan, aliando a tecnologia da marca com atendimento exclusivo e de alta qualidade, que são os diferenciais do nosso grupo", afirma Felippe Mota, diretor da rede.

Atualmente o Grupo Nagai tem 7 concessionárias e lojas automotivas em atividade no estado de Minas Gerais. As aberturas mais recentes aconteceram neste ano em Juiz de Fora e Belo Horizonte. No total, o grupo mantém 130 empregos diretos.

