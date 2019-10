Grupo PetraGold aposta no Compliance

"A estrutura de Controles Internos do Grupo foi criada para assegurar os altos padrões de integridade e valores éticos da Administração, garantir conformidade com leis e regulamentos dos órgãos fiscalizadores, além de orientar as diversas áreas a seguir políticas e procedimentos internos estabelecidos", explica Ana Bezerra, Diretora de Compliance , que foi contratada para estruturar a área do Grupo PetraGold.

A importância do Compliance vem ganhando destaque. Diante dos escândalos de corrupção envolvendo organizações brasileiras de diversos portes e segmentos, a necessidade de estruturação da área de Compliance e suas regras, se tornou uma prioridade nas organizações, que encontram uma grande dificuldade: fazer com que, de fato, seus colaboradores se adaptem a essa nova realidade.

Muitas companhias ainda estão aprendendo a lidar com o tema. De acordo com a pesquisa de 'Maturidade do Compliance no Brasil', divulgada em 2018, pela consultoria KMPG, 54% das 450 empresas ouvidas, sendo a maioria (29%) com receita bruta de até R$ 90 milhões, afirmam que a área existe há, no máximo, três anos. Além disso, 9% afirmam não ter o departamento ou setor equivalente estabelecido.

"O desafio inicial é fazer com que as pessoas sigam as normas e procedimentos, mas com um trabalho de conscientização frequente feito com as equipes, enfatizando os pontos mais importantes, por meio de treinamentos e fácil acesso às políticas do Grupo, a cultura passa a mudar aos poucos", comenta Ana Bezerra.

Entretanto, para que tenha um funcionamento efetivo, a executiva explica que a área precisa de autonomia e independência, uma vez que seus principais objetivos são: reduzir riscos; otimizar processos; e assegurar que as políticas estejam sendo seguidas para proteger os ativos do Grupo.

É o departamento que analisa, por exemplo, a origem de valores recebidos pelas empresas do Grupo. "Para que a área funcione de forma independente, o profissional precisa ter liberdade para vetar decisões quando há, por exemplo, indícios de uma operação duvidosa", conclui Ana.

O Grupo PetraGold, que atua com serviços financeiros, foi fundado, em 2016, pelo empresário Eduardo Braule-Wanderley, no Rio de Janeiro. A primeira atividade da empresa foi o apoio ao crédito empresarial, com serviços de antecipação de recebíveis para pessoas jurídicas. Dois anos depois, a companhia ampliou sua participação no segmento com a abertura de uma corretora de seguros. Em 2019, a empresa passou a contar com uma gestora de recursos e iniciou a operação da GoldPay, para o oferecimento de serviços de meios de pagamento voltados para o pequeno e médio varejista com soluções e serviços financeiros integrados.

Para aproveitar a sinergia entre as diversas empresas do Grupo, foram formatados planos de serviços, com o nome Combos GoldPlus, que incluem, além dos meios de pagamentos, soluções e serviços financeiros integrados, como Conta Digital e Cartão Pré-pago, assistências, seguros e outros benefícios.

Ademais, a PetraGold viu a necessidade de ampliar seus horizontes, além dos centros no eixo Rio-São Paulo e criou um modelo de franquia, chamada 'Franquia GoldPlus'.

