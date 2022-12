GRUPO REABRE: A IMPORTÂNCIA DE UMA MELHOR EDUCAÇÃO FINANCEIRA DESDE A INFÂNCIA

SÃO PAULO, 1 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Como o assunto se torna cada vez mais importante no desenvolvimento da mentalidade de empreendedores mais assertivos.

Segundos estudos de campo e na opinião da maior parte de especialistas da área de psicologia e investimentos, como a coach Camila Belliard Oleiniski, a educação financeira, na era em que vivemos, se tornou um assunto que deveria ser ensinado até mesmo nas escolas, pois os jovens crescem aprendendo fórmulas ou conteúdos que nunca utilizarão e não aprendem a lidar com o próprio dinheiro, com a declaração de seus impostos e também não são ensinados a pensar desde sempre a investir.

No Brasil, um país onde a aposentadoria se torna um sonho cada vez mais distante e alcançável a poucos, possuir uma educação financeira voltada para ganhos com base em ativos pode significar a diferença entre conquistar a independência por si só ou ter que trabalhar a vida inteira por salários quase nunca justos. Com isso em mente, Camila Belliard Oleiniski, cujo trabalho e pesquisas são focados na criação de melhores relações interpessoais e em atingir a mentalidade correta para se obter mais ganhos, busca ajudar indivíduos e empresários a pensarem e agirem da forma correta para crescerem comercialmente, através de cursos e palestras ao redor do mundo.

Um ponto que muitos pesquisadores ressaltam e que pode favorecer a criação dessa mentalidade do sucesso desde a infância é a criação de poupanças para os filhos, ensinando-os, desde o momento em que passam a ter entendimento, a cuidar do próprio dinheiro e assim vê-lo crescer. Isso por si só já é uma atitude que promove a vontade de se obter ganhos mais substanciais, mesmo que a princípio os valores sejam baixos.

Para Camila Belliard Oleiniski, o assunto não se trata apenas de guardar dinheiro ou gastar menos. Somente economizar não é a chave do negócio. A busca por uma qualidade de vida agradável vai muito além disso. Reservas emergenciais, criptoativos, carteiras digitais, são tópicos que precisam ser estudados a fundo e avaliados desde cedo na formação de novos investidores. Assim como checar e aprender quais são as melhores formas de se lidar com cartões de créditos, que para a maioria dos empreendedores de primeira viagem acabam sendo os grandes vilões. Camila Belliard Oleiniski ressalta que não há uma só maneira de chegar aos objetivos, mas há sim muitas formas de, com a educação financeira correta, evitar perdas desnecessárias.

