Grupo Reabre: Regularize seu nome

O Instituto, que faz parte do Grupo Reabre, é capacitado para tirar as dúvidas das pessoas e empresas e atuar para a reabilitação do nome e crédito no mercado, trabalhando para extinguir o nome incluso nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito como SERASA, cadastro do SCPC, Cartórios de Protestos, Banco Central e entre outros.

O trabalho dos profissionais do IPDESP inicia com uma orientação e análise dos mais diversos casos, localizando todos os credores nas diversas camadas da restrição ao crédito e, por conseguinte, identificando todas as possibilidades de débitos como, cheques extraviados, financiamentos abandonados, títulos protestados e lojas.

"É bastante comum ter pessoas com nome sujo no mercado por causa de ausência de pagamentos de boletos, acordos, empréstimos, uso de limites bancários, cartões de crédito", lista Walter Daniel Pelegrini, CEO do Grupo Reabre. "É importante saber quem são esses credores, em detalhe, para podermos fazer uma negociação ou renegociação favorável para nossos clientes", complementa Walter.

Após este processo de localização e identificação é necessário fazer uma negociação com os credores pela melhor condição de pagamento, com a redução de juros e buscando a melhor forma de quitar a dívida para recuperar o crédito.

Segundo pesquisa, feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e publicada na Agência Brasil, o percentual de brasileiros endividados atingiu 67,1% da população em junho de 2020, enquanto 25,4% ainda sofrem com a inadimplência.

Apesar dos números, o momento atual em que vivemos é favorável para a negociação de dívidas: "Agora, em tempos de pandemia do Covid-19, a prorrogação da dívida também é uma facilidade maior de negociação, porque muitas pessoas foram atingidas pelo desemprego e o governo favoreceu as pessoas com esta condição". No entanto é importante prestar atenção em todos os detalhes, pois sobre a prorrogação pode incidir novas taxas, que também podem ser renegociadas, finaliza o especialista.

Sobre o Grupo Reabre

O Grupo Reabre é uma assessoria recuperadora para as empresas brasileiras que buscam a melhoria da saúde financeira elaborando planos de recuperação de crédito, com atuação em todo território Brasileiro.

O Grupo Reabre incorpora o IPDESP , conceituado por ser o Instituto de defesa e proteção de empresas de São Paulo , que atua nas discussões com os bancos, e na regularização do nome perante os órgãos de proteção ao crédito, e também atuando no estudo tributário, e em tudo que esteja relacionado às empresas de qualquer porte.

O IBRAM- Instituto Brasileiro de Mutuários - que sempre esteve engajado no mundo imobiliário seja para empresas, ou seja, para pessoas físicas, fazendo valer o direito dos mutuários e consumidores com o fim de promover o equilíbrio e a justiça nos contratos de financiamentos imobiliários.

