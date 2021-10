Grupo Stefanini adquire 100% da empresa peruana Sapia

LIMA, Peru, 26 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- O Grupo Stefanini, multinacional de origem brasileira presente em 41 países, acelera seu plano de expansão na América Latina com a aquisição completa da Sapia, empresa de tecnologia fundada no Peru, em 1984, como Cosapi Data. Após ser adquirida em 2013 pelo fundo Altra Investments, a companhia mudou de nome e se consolidou como um dos principais players de transformação digital do país. A decisão do Grupo Stefanini, considerado uma das empresas mais internacionalizadas da América Latina e case de sucesso em transformação digital pela escola de negócios francesa Insead, mostra o apetite para investimentos na região. Nos últimos dois anos, a Stefanini Latam registrou um crescimento em torno de 30% ao ano.

"A Stefanini está presente no mercado peruano há mais de 20 anos. Com esta aquisição, redobramos nossa confiança no Peru e nos consolidamos como um dos principais parceiros de transformação digital. A solidez financeira do Grupo Stefanini e sua experiência no mercado global permitirão impulsionar novos negócios em toda a região e garantir aos atuais 180 clientes da Sapia um leque mais amplo de ofertas para atender às principais necessidades ponta a ponta, além da possibilidade de rollout nas operações, a fim de trazer mais eficiência e competitividade aos negócios", afirma Damián Méndez, CEO da Stefanini Latam.

A operação latino-americana da Stefanini conta com mais de 4.000 funcionários e mais de 280 clientes ativos. Além do Peru, a empresa está presente na Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Uruguai, El Salvador, Panamá e Honduras, prestando serviços presenciais nos mercados locais e atendendo a outras regiões, promovendo o talento tecnológico latino-americano.

A empresa tem forte presença nos setores financeiro, tecnológico, telecomunicações, serviços, manufatura e saúde. Do total de clientes da Stefanini na região, mais de 60% são multinacionais, 57% têm mais de 10.000 funcionários e 55% têm receitas acima de US$ 1 bilhão.

"Com a aquisição da Sapia, temos certeza de que atuaremos em sinergia com seus clientes para oferecer soluções customizadas e de alto valor agregado para expandirem ainda mais seus negócios", destaca Jaime Mourão, country manager da Stefanini Peru.

