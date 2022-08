Grupo StoneX expande a oferta de divisas digitais no Brasil

StoneX continua oferecendo produtos em expansão na maior economia da América do Sul

NOVA YORK, 31 de Agosto de 2022 /PRNewswire/ -- StoneX Group Inc. ("StoneX" ou "a Empresa") anunciou hoje que a StoneX, Banco de Câmbio S.A., uma subsidiária integral do StoneX Group Inc. no Brasil, está expandindo sua oferta de divisas (FX), fornecendo acesso ao FX Online, uma plataforma digital onde os clientes podem executar transações através da rede global de pagamentos StoneX. Esta expansão abre um canal adicional para os clientes brasileiros processarem seus pagamentos via StoneX e proporcionar maior acesso ao mercado de câmbio.

FX Online fornece aos clientes uma ferramenta fácil para processar pedidos de pagamento usando taxas de mercado em tempo real. Ao aproveitar dados em tempo real, o FX Online reduz significativamente o tempo e o custo de execução, bem como os erros associados ao processo manual de pesquisa de preços. Além disso, o FX Online automatiza a documentação e as operações de fixação de preços, assegurando assim um processo bem estruturado e transparente. Outras características do FX Online incluem a capacidade de anexar documentação de apoio aos pedidos e de submeter um pedido de apoio se for necessária assistência para acompanhar um pagamento. As principais características do FX Online garantem um serviço consistente, congruente e confiável aos clientes.

Fernando Mazzanti, Diretor Comercial da StoneX Banco de Câmbio S.A., comentou, "FX Online é um grande desenvolvimento ao proporcionar aos nossos clientes mais controle e transparência no processo de câmbio de moedas. Esta tecnologia de ponta, sem dúvida, melhorará a experiência do cliente e lhes permitirá acessar ainda mais os produtos e serviços que a StoneX tem a oferecer".

FX Online continua a rápida evolução da StoneX como uma empresa de serviços financeiros e tecnologia de ponta, fornecendo aos clientes plataformas digitais para acessar os mercados financeiros globais através de classes de ativos. StoneX Group fornece acesso ao mercado e expertise em negociação através de instrumentos cambiais com uma mesa de negociação e equipe de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, que oferece aos clientes atendimento (suporte) de voz e acesso ao mercado eletrônico de última geração 24 horas por dia. A equipe StoneX de especialistas FX, com mais de 200 anos de experiência coletiva nos mercados de câmbio entre eles, lida com os mais complexos cenários de negociação de câmbio para seus clientes. A expansão do FX Online no Brasil reforça as competências desta equipe líder do setor.

Mazzanti concluiu, "FX Online é o tipo de oferta de serviços completos que os clientes StoneX esperam. Com dezenas de milhares de clientes que já operaram conosco, estamos entusiasmados em continuar fornecendo serviços valiosos no Brasil".

Sobre a StoneX Group Inc.

StoneX Group Inc., através de suas subsidiárias, conecta clientes com os mercados globais através de uma ampla gama de classes de ativos - fornecendo serviços de execução, liquidação pós-negociação, compensação e custódia através de um parceiro confiável. Os clientes utilizam sua rede global de serviços financeiros para buscar oportunidades comerciais, fazer investimentos, gerenciar seus riscos de mercado e melhorar seu desempenho. Uma empresa de capital aberto (NASDAQ:SNEX) com sede em Nova York, StoneX Group Inc. e seus 3.300 funcionários atendem a mais de 52.000 clientes comerciais, institucionais e de pagamentos globais, e 370.000 contas de varejo ativas, de mais de 40 escritórios espalhados pelos cinco continentes.

Para critérios de elegibilidade e mais informações sobre a StoneX, visite: https://banco.stonex.com/

