Grupo Techedge fecha 2020 com lucros crescentes e melhorias em todos os indicadores econômicos e financeiros

- Receitas consolidadas: 205,4 milhões de euros (dos quais 199,4 receita líquida), com aumento de 1% equiparado à taxa de câmbio

- EBITDA (ou LAJIDA) consolidado: 27,6 milhões de euros, com aumento de 17% em comparação aos 23,5 milhões de euros em 31/12/2019

- EBIT (ou LAJIR) consolidado: 20,2 milhões de euros, com aumento de 24% em comparação aos 16,2 milhões de euros em 31/12/2019

- Resultado líquido consolidado: 13 milhões de euros, uma melhora de 24% em comparação aos 10,5 milhões de euros em 31/12/2019

- Posição financeira líquida do Grupo: positiva por 17,9 milhões de euros comparada à posição em 31/12/19 que se mostrou negativa em 0,3 milhões de euros

MILÃO, 7 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- O Conselho de Administração da Techedge S.p.A., reunido em 18 de março de 2021, examinou e aprovou o projeto de balanço de exercício e o balanço consolidado em 31 de dezembro de 2020, e a demonstração não financeira consolidada (DNF), elaborada nos termos do Decreto Legislativo 254/2016, que serão submetidos à Assembleia de Acionistas prevista para 29 de abril de 2021.

O Grupo Techedge alcançou melhores resultados econômicos em comparação a 2019 mesmo em presença do achatamento do crescimento da receita no decorrer do ano, partindo de um dígito médio no primeiro semestre até se estabilizar em torno de 1% de aumento da receita líquida em uma base anual equiparada à taxa de câmbio. Um resultado extremamente positivo se considerarmos o contexto inédito em que foi alcançado, no qual, em muitos casos e por períodos de semanas ou meses, uma parte relevante das atividades de produção, distribuição e consumo ficou bloqueada ao mesmo tempo em que se verificava a suspensão, revisão e o adiamento dos planos de investimento de diversos clientes.

Em presença de receitas líquidas de 199,4 milhões de euros e de receitas totais de 205,4 milhões de euros, substancialmente estáveis comparando 2019 com o nível atual (respectivamente equivalentes a 200,5 milhões de euros e 206,3 milhões de euros), a rentabilidade operacional aumentou significativamente graças ao crescimento de dois dígitos tanto do EBITDA (+17%) de 23,5 milhões de euros (margem equivalente a 11,7%) para 27,6 milhões de euros (margem equivalente a 13,8%) quanto do EBIT (+24%) de 16,2 milhões de euros (margem equivalente a 8,1%) para 20,2 milhões de euros (margem equivalente a 10,1%).

A melhoria da rentabilidade operacional é o resultado de ações implementadas visando o aumento da flexibilidade e da produtividade da organização da empresa e a contenção de custos em consequência da difusão da pandemia, sem precisar recorrer a instrumentos de redução da jornada de trabalho ou da ocupação, mas, em contrapartida, promovendo o desenvolvimento quantitativo e qualitativo dos funcionários do Grupo, preservando o profissionalismo e a formação.

A nível financeiro, a atenção à gestão do capital de giro e da liquidez permitiu gerar caixa ao nível operacional com um fluxo de caixa livre equivalente a 24,7 milhões de euros e melhorar a posição financeira líquida (PFL) em comparação a 31 de dezembro de 2019, passando de uma dívida financeira de 0,3 milhões de euros para uma PFL positiva equivalente a 17,9 milhões de euros com uma liquidez que, no final de dezembro, se afirmou com um valor de 45,5 milhões de euros.

Domenico Restuccia, diretor-executivo do Grupo Techedge, comentou: "2020 foi um ano desafiador que nos obrigou a operar em um cenário de incerteza global. A pandemia acelerou muitas tendências já em curso no plano da transformação digital e sustentabilidade, promovendo uma verdadeira revolução dos comportamentos e das formas de consumo de bens e de serviços, evidenciando a necessidade de adotar abordagens mais virtuosas na perspectiva da economia circular.

Neste ano, repleto de desafios, soubemos transformar as dificuldades em oportunidade de resiliência e desenvolvimento, continuando a investir nas pessoas e nas competências digitais com o objetivo de ser um parceiro sempre mais estratégico para todas as empresas que quiserem desfrutar da tecnologia para se transformar em novos líderes sustentáveis. Os resultados de 2020 são uma demonstração do valor da visão estratégica de longo prazo, compartilhada por todos os gestores do Grupo, que sempre guiou as nossas escolhas e que continuará a nos acompanhar nos próximos percursos de crescimento e valorização empresarial."

Vincenzo Giannelli, diretor-geral do Grupo Techedge, acrescentou: "Ao longo de 2020, caminhamos de acordo com um plano de ação articulado a nível global e concentrado em três linhas executivas: a segurança do pessoal por meio de protocolos específicos, fechamento de escritórios e trabalho remoto; a continuidade de todos os serviços infraestruturais, de design e de manutenção em progresso junto aos clientes; à máxima atenção ao equilíbrio econômico-financeiro do Grupo, através da intensificação das atividades de monitoramento e controle.

Essas três diretrizes principais nos permitiram manter a trajetória e prosseguir com as nossas estratégias de crescimento de médio e longo prazos em diversas linhas de frente, não apenas continuando a dar suporte aos clientes tradicionais, mas também conquistando novos clientes ao longo do ano, nos permitindo fechar um ano difícil como o de 2020 com ótimos resultados financeiros."

