Grupo Volvo ultrapassa marca de 1 milhão de veículos comerciais conectados

"As soluções conectadas permitem que os caminhões, ônibus e equipamentos de construção de nossos clientes fiquem mais tempo em operação, com mais segurança para os motoristas e operadores e também para os outros usuários das estradas, com menos emissões de dióxido de carbono. O primeiro milhão de dispositivos conectados é apenas o começo. Estamos comprometidos em manter nossa liderança em conectividade", afirma Martin Lundstedt, presidente e CEO do Grupo Volvo.

O número de 1 milhão de veículos comerciais conectados foi atingido hoje, na Dinamarca, durante a cerimônia de entrega de quatro escavadeiras para o cliente GSV Materieludlejning.

"Esse é um momento importante para o Grupo Volvo. Estamos felizes em entregar máquinas que, além de robustas e adequadas para o trabalho, também estão equipadas com soluções conectadas para tornar mais fácil a operação diária", afirmou Jens Ejsing, Diretor da Volvo Construction Equipment na Dinamarca durante a entrega das chaves dos equipamentos para

Dan O. Vorsholt, Presidente da GSV Materieludlejning.

Na medida em que as cidades crescem, aumenta a demanda por infraestrutura e também pelo transporte de carga e passageiros.

"O Grupo Volvo é pioneiro em veículos conectados. Estamos utilizando o conhecimento e a experiência que adquirimos com a conectividade para fazer alianças estratégicas com nossos clientes e também com outros parceiros, acelerando o ciclo de inovação, complementa Lars Stenqvist, Chief Technology Officer do Grupo Volvo.

O Grupo usa dados dos caminhões, ônibus e equipamentos de construção conectados para desenvolver soluções que trazem valor para seus clientes e para a sociedade como um todo. Um bom exemplo são os ônibus Volvo conectados, que usam sistema de gerenciamento por região que permite ao veículo circular em total conformidade por áreas onde há restrições de trânsito, de emissões, de ruído e de velocidade.

Para proprietários de caminhões, ônibus e máquinas, disponibilidade é fundamental. Graças à coleta de dados é possível prever o desgaste de peças críticas, planejar serviços e solicitar componentes antecipadamente. Isso permite uma redução do tempo que os veículos ficam parados, levando a uma maior produtividade. É o que a Renault Trucks oferece, por exemplo, com a nova oferta Excellence Predict.

Já o sistema Volvo Connect combina todos os serviços conectados e digitais utilizados pelos clientes de caminhões Volvo em uma interface única, permitindo que a operação dos veículos seja mais simples no dia a dia.

Em equipamentos de construção, o sistema de gerenciamento de frota CareTrack permite que clientes e distribuidores monitorem dados de produtividade.

Na Suécia, a Volvo desenvolveu uma solução de controle de peso para o cliente NCC. Tanto o operador do equipamento de construção quanto o motorista do caminhão monitoram a capacidade de carga em tempo real. O resultado é uma solução de transporte com alta produtividade e menor impacto ambiental.

"A conectividade está transformando o setor de transportes. A partir dos dados coletados podemos trazer valor para nossos clientes e para a sociedade como um todo, tornando o transporte mais produtivo, mais sustentável e mais seguro", finaliza Anna Westerberg, vice-presidente sênior de Soluções Conectadas do Grupo Volvo.

Para ver uma galeria de fotos de alguns de nossos um milhão de dispositivos conectados, acesse volvogroup.com/1Mconnected

Para saber mais, acesse volvogroup.com/press

O Grupo Volvo gera prosperidade por meio de soluções de transporte, oferecendo caminhões, ônibus, equipamentos de construção, soluções de energia para aplicações marítimas e industriais, financiamento e serviços que aumentam a produtividade e o tempo de atividade dos nossos clientes. Fundado em 1927, o Grupo Volvo está comprometido a moldar o futuro do setor de transporte sustentável e soluções de infraestrutura. O Grupo Volvo tem sede em Gotemburgo, Suécia, e emprega 105.000 pessoas, atendendo clientes em mais de 190 mercados. Em 2018, o faturamento líquido foi de aproximadamente 391 bilhões de Coroas Suecas (38,1 bilhões de Euros). As ações da Volvo são comercializadas na Nasdaq Stockholm.

