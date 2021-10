Gryphon Investors annonce l'acquisition de Metagenics

Cet investissement soutiendra la mission du fournisseur mondial de premier plan de produits nutritionnels : améliorer les résultats en matière de santé en partenariat avec les professionnels de la santé

SAN FRANCISCO, 19 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Gryphon Investors (« Gryphon »), une importante société de capital-investissement du marché intermédiaire, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de Metagenics, Inc. auprès d'Alticor Inc. Metagenics est un leader mondial des compléments alimentaires recommandés par les professionnels de santé. En partenariat avec l'équipe de direction de Metagenics, dont le PDG Brent Eck, Gryphon continuera à investir dans la mission mondiale de Metagenics, qui est de fournir des solutions nutritionnelles efficaces recommandées par des professionnels de la santé pour aider les gens à mener une vie plus heureuse et plus saine. Les modalités financières de la transaction n'ont pas été dévoilées. La transaction devrait être conclue au cours du quatrième trimestre de 2021.

Depuis plus de 35 ans, Metagenics collabore avec des professionnels de la santé qui recommandent ses produits nutritionnels pour soutenir la santé de leurs patients avec des résultats mesurables.

Le PDG Brent Eck continuera d'assurer la direction de l'équipe de direction de Metagenics. Dans le cadre de la transaction, Steve LaMonte, conseiller exécutif de Gryphon, deviendra président exécutif du conseil d'administration de Metagenics. Il s'agit du quatrième investissement dans le cadre duquel Gryphon et M. LaMonte s'associent. Il sera l'un des conseillers exécutifs de Gryphon à rejoindre le conseil d'administration, avec Mike Ferry, associé d'exploitation de Gryphon, Matt Farron, associé de transaction de Gryphon, et Ryan Fagan, directeur général de Gryphon. Cette transaction marque le troisième investissement de Gryphon dans les produits de santé grand public et son premier investissement dans la catégorie de la santé nutritionnelle.

Mike Ferry, associé d'exploitation de Gryphon, a déclaré : « Metagenics jouit d'une position unique en tant que leader des marques de nutrition recommandées par les professionnels de la santé sur ses trois principaux marchés géographiques. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'investir dans la mission de Metagenics, notamment en aidant ses associés professionnels de la santé à améliorer la santé de leurs patients dans le monde entier. »

Ryan Fagan, directeur général du groupe de produits grand public de Gryphon, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à une entreprise qui opère selon les normes de référence en matière de crédibilité scientifique, de qualité, d'innovation et de transparence des sources d'approvisionnement. Les professionnels de la santé et leurs patients s'efforcent de plus en plus d'adopter des modes de vie sains et proactifs, et la nutrition est un élément essentiel de cet effort. Gryphon cherche depuis plusieurs années la bonne plateforme pour investir dans cet effort et nous continuerons à rechercher activement des opportunités similaires - des acquisitions potentielles pour Metagenics ainsi que d'autres plateformes indépendantes dans la catégorie santé et bien-être. »

M. Eck a observé : « Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de Gryphon au moment où nous envisageons une croissance durable à long terme pour la marque Metagenics dans le monde entier. Gryphon apporte un ensemble de capacités vraiment différenciées en tant qu'associé, et son investissement nous permettra d'investir pour l'avenir, tant au plan organique que par des acquisitions stratégiques. »

Matt Farron, associé et responsable du groupe de produits grand public de Gryphon, a ajouté : « Metagenics est dotée d'une organisation passionnée dirigée par une équipe de direction hautement professionnelle. Nous sommes ravis du potentiel de notre partenariat et de l'avenir à long terme de cette entreprise.

Jefferies LLC et Solomon Partners sont les conseillers financiers de Gryphon. Nomura Securities International, Inc. et William Hood & Company agissent à titre de conseillers financiers principaux d'Alticor. Kirkland & Ellis LLP agit à titre de conseiller juridique de Gryphon, et Bryan Cave Leighton Paisner LLP agit à titre de conseiller juridique d'Alticor.

À propos de Metagenics

Fondée en 1983 et basée à Aliso Viejo, en Californie, avec des sites en Amérique du Nord, en Europe et en Australie, Metagenics est un leader mondial des compléments alimentaires. Metagenics utilise la science de la génomique nutritionnelle pour créer des programmes et des produits de nutrition destinés à favoriser une bonne santé. Ses plus de 850 produits de santé naturels couvrent sept domaines fonctionnels, dont la santé digestive, la santé fondamentale, la réponse cardiométabolique/immunitaire, la santé neurologique, la santé immunitaire, la santé féminine et la santé bariatrique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.metagenics.com.

À propos de Gryphon Investors

Basée à San Francisco, Gryphon Investors (www.gryphoninvestors.com) est une importante société de capital-investissement qui se concentre sur la croissance rentable et l'amélioration de la compétitivité des entreprises du marché intermédiaire en partenariat avec des dirigeants expérimentés. La société a géré plus de 7,5 milliards de dollars d'investissements et de capitaux propres depuis 1997. Gryphon vise à réaliser des investissements en capital de 50 à 300 millions de dollars dans des sociétés de portefeuille dont la valeur d'entreprise se situe entre 100 et 600 millions de dollars environ. Gryphon privilégie les opportunités d'investissement où elle peut former des partenariats solides avec les propriétaires et les dirigeants afin de construire des entreprises de pointe, en utilisant le capital de Gryphon, ses ressources professionnelles spécialisées et son expertise opérationnelle.

Contact :

Lambert & Co.

Caroline Luz

203-656-2829

[email protected]

ou

Jennifer Hurson

845-507-0571

[email protected]

