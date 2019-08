Gryphon Investors aprova investimento na Mechanix Wear, marca entusiasta de produtos para proteção para as mãos

SÃO FRANCISCO, 19 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Gryphon Investors ("Gryphon"), uma empresa de private equity para empresas de middle market com sede em São Francisco, anunciou hoje a assinatura de um contrato definitivo para fazer um investimento significativo na Mechanix Wear® (ou a "Empresa"), líder no desenvolvimento e fabricação de luvas de trabalho de alto desempenho. Em parceria com o atual proprietário e CEO, Michael Hale, que manterá uma participação acionária na empresa, a Gryphon pretende criar uma plataforma líder no segmento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). A transação, que deve ser concluída no quarto trimestre, está sujeita às condições habituais de fechamento, e seus detalhes não foram divulgados.

Fundada em 1991 por Jim Hale, a Mechanix Wear é a principal fornecedora de produtos para proteção para as mãos para os mercados automotivo, de construção, industrial e tático. Michael Hale, filho do fundador, e que ingressou na empresa em 2005 tem atuado como seu CEO desde 2016 e impulsionou o rápido crescimento e a expansão internacional da empresa. A marca Mechanix é conhecida mundialmente pelo excelente desempenho, qualidade e confiabilidade de seus produtos. Tem uma base de usuários leais e entusiasmados, e que continua crescendo. Com sede em Valencia, na Califórnia, a empresa vende seus produtos em mais de 20.000 lojas em mais de 70 países e através de distribuidores industriais.

Como parte da transação, Jesse Spungin está se unindo à Mechanix Wear como presidente e diretor de operações, substituindo o atual diretor de operações, Bari Waalk, que deixará a empresa em dezembro, depois de 30 anos, para buscar novas oportunidades. Spungin será responsável por vendas, marketing e operações globais. Mais recentemente, ele atuou como presidente da K&N Engineering, líder no setor de tecnologia e filtros automotivos da empresa que era parte do portfólio da Gryphon.

Keith Stimson, sócio e diretor do grupo de serviços e produtos para o consumidor da Gryphon, disse: "Nosso investimento na Mechanix Wear continua a tradição bem-sucedida da Gryphon de apoiar marcas de estilo de vida ativo e entusiastas. A Mechanix Wear é uma marca autêntica que começou há quase 30 anos nas corridas da NASCAR e construiu uma grande e leal base de usuários. Estamos entusiasmados por trabalhar em conjunto para desenvolver a empresa em sua nova fase de evolução como líder de mercado em produtos de proteção para as mãos."

Dennis O'Brien, parceiro operacional do grupo de serviços e produtos para o consumidor da Gryphon, acrescentou: "Michael Hale e a sua equipe de gestão criaram uma marca de luvas de trabalho conhecida pelos mecânicos e consumidores de todo o mundo pela inovação, qualidade e excelência operacional. Queremos contribuir para ajudá-los a desenvolver essa promessa. Com o investimento da Gryphon, a empresa será capaz de acelerar seu crescimento orgânico e impulsionar a inovação de produtos do mais alto nível, mantendo também a maior atenção ao atendimento de seus clientes e consumidores".

"Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Gryphon, um investidor que tem um histórico impressionante em ajudar empresas familiares a crescer e ter sucesso", disse Hale. "Com os diversos recursos operacionais da Gryphon e nosso novo presidente e COO, vamos alavancar a liderança de mercado e a força da marca Mechanix Wear para acelerar o crescimento em todos os canais de distribuição, inclusive varejo, comércio eletrônico, no setor industrial e público, em diferentes regiões geográficas, como América do Norte, Ásia e Europa."

"A proteção para as mãos é uma necessidade importante e crescente na economia moderna, e a Mechanix Wear é a marca mais popular, com uma longa tradição, e líder de mercado no segmento premium, onde a demanda está crescendo mais rapidamente", disse Ryan Fagan, vice-presidente sênior da Gryphon. "Estamos entusiasmados em trabalhar com Michael, Jesse, e toda a equipe de gestão para apoiar o crescimento orgânico da empresa e identificar aquisições atraentes para expandir a plataforma."

EC M&A e Houlihan Lokey atuaram como assessores financeiros da Gryphon, e Kirkland & Ellis assessoraram o escritório em assuntos jurídicos. Doug Hood foi assessor financeiro da Mechanix Wear, e Stradling Yocca Carlson e Rauth lhe forneceu assessoria para questões jurídicas.

Sobre a Mechanix Wear®

Desde a estreia da luva de trabalho Original® na Daytona 500 de 1991, a Mechanix Wear estabeleceu-se como fornecedor líder para produtos de proteção para as mãos para os mercados automotivos, de construção, industrial e tático. A nossa missão é pensar para além das ideias convencionais e trazer inovações constantes, fornecendo luvas de trabalho avançadas. The Tool That Fits Like a Glove®. (A ferramenta que se adapta como uma luva). Para mais informações, visite www.mechanix.com.

Sobre a Gryphon Investors

Com sede em São Francisco, a Gryphon Investors (www.gryphoninvestors.com) é uma empresa líder em private equity que se dedica ao crescimento rentável e à melhoria da posição competitiva de empresas de médio porte, trabalhando em parceria com equipes de gestão experientes. Os investimentos de capital administrados pela empresa desde 1997 ultrapassam US$ 4,9 bilhões. A Gryphon V investe entre US$ 100 milhões e US$ 300 milhões de capital em cada empresa do portfólio, muitas vezes complementados por investimentos de seus sócios de responsabilidade limitada. A Gryphon prioriza oportunidades de investimento em que possa formar parcerias sólidas com proprietários e executivos para criar empresas líderes, utilizando o capital, os recursos profissionais e o expertise operacional da Gryphon.

