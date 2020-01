GS1 Brasil propõe o Carnaval 4.0 no desfile da Rosas de Ouro

A parceria entre a associação e a escola faz parte do o projeto "Tempos Modernos", que tem a proposta de discutir com a sociedade o impacto da Revolução 4.0 que está em curso. A proposta tem como carnavalesco responsável André Machado. Para cumprir esse objetivo, foi criada a fantasia "Código para o Futuro" , que tem como elemento principal um QR Code como ícone da GS1 Brasil. Na fantasia, o código poderá ser lido pelos foliões com um smartphone para abrir um aplicativo com filtro onde ele se integra ao figurino. Esse código também estará disponível em um leque de brinde aos foliões. Esse é um dos trajes que terá o chip instalado. Ele vai ajudar a organização da escola a acompanhar a evolução no Sambódromo.

Antenas de captação de sinal por radiofrequência receberão informações dos integrantes da escola durante o desfile por meio dos chips. Cada ala terá informações como horário de entrada, tempo de desfile em cada setor do sambódromo, evolução e outras informações que auxiliarão os dirigentes a organizar o desempenho.

A GS1 Brasil realiza ações de integração dos foliões com novas tecnologias por meio dos códigos ao longo da sua jornada desde os ensaios na quadra da Rosas de Ouro até o dia do Carnaval no Sambódromo. Na questão da sustentabilidade, a escola saberá como as fantasias "Código para o Futuro" e da Ala das Baianas foram usadas e quais foram devolvidas para que tenham o destino correto e o reaproveitamento do material para outras finalidades. Ou seja, o chip dará à escola a capacidade de rastrear as fantasias após o Carnaval.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, João Carlos de Oliveira, "nesta, que é a maior festa popular do país, demonstramos como a tecnologia vai nos ajudar na produtividade e na preservação do meio ambiente com a rastreabilidade dos materiais usados nas fantasias; é uma iniciativa inédita no mundo que vai se converter num caso de sucesso de projeção internacional". As tecnologias apresentadas no enredo da Rosas de Ouro são inovações como realidade aumentada, robótica e dispositivos vestíveis, que colaboram para melhorar a qualidade de vida, além de trazer mais eficiência para as empresas em várias áreas da sociedade como saúde, agricultura e alimentos.

Equipe do Projeto Carnaval 4.0

O time do projeto Carnaval 4.0 é uma organização formada por acadêmicos, especialistas de tecnologia de diferentes organizações e gestores e artistas da Rosas de Ouro que buscam contribuir com a transformação do país num Brasil 4.0. O apoio institucional ao Enredo Tempos Modernos é da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil. Estão envolvidos ainda pesquisadores e alunos da Universidade de São Paulo (USP), Centro Universitário FEI e Instituto Mauá de Tecnologia, com o apoio do Instituto de Pesquisa Tecnológica (IPT). As empresas fornecedoras de hardware, software e capacitação para as universidades são Siemens, PTC, Schneider, Electric, Ladder, Universal Robots, Nokia, Staaubli Robotics, Dassault Systèmes, Contric Robótica, Eplan, Infosphera, Quantum4, GRV Software e Sacrini Design. O Comitê de Gestão é formado pela SPI Integração de Sistemas, People+Strategy, EloGroup, CNC, ATTO, UMANTECH e N&DC.

