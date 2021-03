GSK Consumer Healthcare rejoint le consortium Pulpex pour les bouteilles en papier

Pulpex Limited ( www.pulpex.com ) est une nouvelle société leader mondial dans le domaine des technologies d'emballage durable, créée par la société de gestion de risques Pilot Lite et le producteur de spiritueux Diageo. L'entreprise a mis au point une bouteille en papier évolutive, la première du genre, qui est 100 % sans PET. Fabriquée à partir de pâte à papier provenant de sources durables, la bouteille Pulpex répond aux normes de sécurité alimentaire et sera recyclable dans les flux de déchets de papier standard, dont le rendement est bien supérieur à celui des flux de déchets de plastique.

Mike Anstey, co-fondateur et PDG de Pilot Lite, a déclaré : « Nous sommes fiers qu'une entreprise innovante comme GSK Consumer Healthcare, avec son portefeuille de marques scientifiques, fasse partie du consortium Pulpex. GSK Consumer Healthcare n'est pas seulement un leader mondial sur le marché des soins de santé grand public, il fournit maintenant le type de leadership de marque nécessaire pour minimiser l'empreinte environnementale des emballages. »

Pulpex a formé un consortium de partenaires composé des principales entreprises mondiales de produits de grande consommation afin de garantir que la technologie d'emballage soit largement adoptée et utilisée dans tous les domaines de la vie. Outre GSKCH, le consortium comprend Diageo, Unilever et PepsiCo, et d'autres partenaires devraient s'y joindre dans le courant de l'année. La technologie personnalisable de Pulpex permet aux entreprises partenaires de produire différentes formes et tailles de bouteilles monomoulées pour répondre aux besoins de leurs marques.

GSKCH étudie la conception et le pilotage de bouteilles Pulpex pour les produits de trois marques de son portefeuille : Centrum, Sensodyne et parodontax. Centrum est la marque de multivitamines numéro un dans le monde. Sensodyne est le dentifrice anti-sensibilité numéro un dans le monde, le plus recommandé par les dentistes, avec une gamme de produits qui comprend des bains de bouche et des brosses à dents. parodontax est la marque numéro un de soins des gencives en Europe, aidant à stopper les saignements des gencives depuis 1937.

Sarah McDonald, vice-présidente du développement durable de GSK Consumer Healthcare, a ajouté : « Nous sommes déterminés à explorer des matériaux d'emballage alternatifs lorsque nous le pouvons, tout en garantissant la qualité, la sécurité et l'efficacité de nos produits. Nous espérons qu'en commercialisant cette technologie pour notre industrie, d'autres pourront suivre. »

L'année dernière, GSK a annoncé de nouveaux objectifs ambitieux en matière de durabilité environnementale, tant au niveau du climat que de la nature. Pulpex est fier de participer à l'engagement de GSKCH en faveur d'objectifs ambitieux visant à ce que tous les emballages de produits de consommation soient recyclables ou réutilisables, y compris l'élimination de tous les plastiques problématiques et inutiles, lorsque la qualité et la sécurité le permettent, d'ici 2025.

À propos dePulpex

Pulpex est une collaboration entre Pilot Lite et Diageo. Pilot Lite est un pionnier et un leader international dans le domaine de la gestion des risques, qui aide les entreprises du classement Fortune 500/FTSE 100 à accélérer la commercialisation de leurs innovations. Par le biais de sa branche Pilot Lite Capital, Pilot Lite investit directement dans la propriété intellectuelle des entreprises et la convertit en entreprises autonomes génératrices de revenus. Diageo est un leader mondial dans le domaine des boissons alcoolisées avec une collection exceptionnelle de marques vendues dans plus de 180 pays dans le monde. La société est cotée à la fois à la Bourse de Londres (DGE) et à la Bourse de New York (DEO). Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site pulpex.com .

À propos de GSK Consumer Healthcare

Notre entreprise leader mondial dans le domaine de la santé grand public associe la science et la connaissance des consommateurs pour créer des marques innovantes de soins de santé quotidiens auxquelles les consommateurs font confiance et que les experts recommandent pour la santé bucco-dentaire, le soulagement de la douleur, le rhume, la grippe et les allergies, la santé digestive et les vitamines, minéraux et compléments alimentaires.

Nous sommes l'une des principales entreprises mondiales de produits de santé en vente libre (OTC), avec des positions de premier plan sur un certain nombre de marchés, dont les États-Unis, l'Inde et l'Allemagne. Notre portefeuille de marques appréciées et fiables comprend Centrum, Sensodyne, paradontax, Polident, Advil, Voltaren, Panadol, Otrivin et Theraflu.

À propos de GSK

GSK est une entreprise mondiale de soins de santé à vocation scientifique, dont l'objectif est d'aider les gens à être plus actifs, à se sentir mieux et à vivre plus longtemps. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site gsk.com .

Pour plus d'informations sur les objectifs de GSK en matière de développement durable, veuillez consulter le site : https://www.gsk.com/en-gb/responsibility/environment-our-new-approach

