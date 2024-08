GSTS clôture une ronde de financement de série A pour la commercialisation à l'échelle mondiale de la plateforme OCIANA(MD)

MONTRÉAL et HALIFAX, NS, le 28 août 2024 /PRNewswire/ -- Global Spatial Technology Solutions (« GSTS » ou la « société »), un chef de file de l'innovation maritime, a annoncé qu'elle avait clôturé une ronde de financement de série A de 11 M$ CA auprès du Fonds de solidarité FTQ, investisseur principal, et d'Exportation et développement Canada (EDC).

Grâce à cet investissement stratégique, GSTS est en bonne position pour accélérer la commercialisation à l'échelle internationale de sa plateforme exclusive alimentée par l'IA, OCIANAMD, avec une expansion à court terme dans les régions de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie-Pacifique. OCIANAMD offre des solutions d'optimisation opérationnelle, de gestion des risques et de gestion de la conformité dans l'ensemble de l'industrie du transport maritime et compte de multiples applications dans les secteurs commercial, civil et de la défense. La prochaine phase comprend un élargissement de la solution OCIANAMD en fonction des besoins du marché relativement à la numérisation, aux changements climatiques, à la durabilité et à l'énergie. Cet investissement permettra également l'expansion des équipes commerciales et d'intelligence artificielle de GSTS afin de répondre à la demande actuelle d'OCIANAMD sur le marché.

« Ce financement est un solide appui de la part d'un investisseur institutionnel grandement reconnu par suite de l'achèvement d'une évaluation détaillée du marché et d'une validation indépendante du fait qu'OCIANAMD jouera un rôle primordial dans la réponse aux exigences à venir dans l'industrie du transport maritime, a déclaré Richard Kolacz, chef de la direction de GSTS. GSTS étendra sa présence et renforcera son innovation à l'international et rehaussera le développement et la réalisation de solutions novatrices rendues possibles par des nouvelles sources de données et le renseignement alimenté par l'IA dans le but de résoudre les problèmes de chaîne d'approvisionnement et de changements climatiques les plus cruciaux du monde. »

« Le Fonds est fier de soutenir une entreprise qui développe des solutions novatrices permettant aux parties prenantes de l'industrie du transport maritime d'optimiser leur chaîne d'approvisionnement. Les économies potentielles de carburant contribueront également à la réduction des gaz à effet de serre dans le secteur du transport maritime », a expliqué Geneviève Guertin, vice-présidente, Placements privés et investissements d'impact – Énergie, environnement et technologies, au Fonds de solidarité FTQ.

Clariti Strategic Advisors Inc. (« Clariti »), une société de conseil stratégique et financier établie à Toronto, a agi à titre de conseiller stratégique et financier exclusif de GSTS.

Le secteur du transport maritime connaît une transformation numérique importante visant à rehausser la collaboration et à promouvoir la durabilité par la réduction de la consommation de carburant, par l'amélioration de la résilience logistique et par l'accroissement de la sécurité dans une période de changements profonds causés par des enjeux environnementaux, géopolitiques et axés sur le marché. Le marché de la gestion des navires devrait croître de 5,8 G$ US en 2022 à 8,7 G$ US en 2027, avec un TCAC de 8,4 % pendant la période prévisionnelle.1

À propos de Global Spatial Technology Solutions (GSTS)

Global Spatial Technology Solutions (GSTS) est une entreprise mondiale de renseignement maritime qui offre des solutions pour améliorer la prise de décisions dans les secteurs du transport maritime et de la logistique. Nos solutions prédictives comprises dans OCIANAMD sont rendues possibles grâce à une gamme de données opérationnelles, environnementales et relatives aux navires et aux cargaisons visant à fournir des renseignements en temps réel favorisant la prise de décisions pour les ports, les exploitants de terminaux, les sociétés de transport maritime, les entreprises de logistique, les importateurs, les exportateurs, les organismes nationaux et internationaux et les organisations de sécurité.

