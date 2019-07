Guangxi, sul da China, implanta pacote de projetos de investimentos em big data para impulsionar setor digital

PEQUIM, 1 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Região Autônoma de Guangxi Zhuang, situada no sul da China, recentemente anunciou um pacote de 119 projetos de big data para atrair investimentos, de modo a acentuar a indústria digital local.

Em 28 de junho, como uma importante plataforma de comunicação para a introdução de importantes empresas domésticas de internet e de big data em Guangxi, A Feira de Guangxi para Investimentos e Cooperação na Indústria de Big Data foi realizada em Pequim.

Cobrindo dezenas de áreas, incluindo transporte inteligente, cidades inteligentes, controle numérico de alta qualidade, e-commerce transfronteiriço, agricultura moderna, e-sport, filme e desenho animado e direção não tripulada, o pacote de projetos é dedicado a tornar Guangxi um novo território para economia digital, junto empresas de big data tanto domésticas como estrangeiras.

Yang Jinbai, vice-presidente do Governo Popular da Região Autônoma de Guangxi Zhuang, disse que esses programas escolhidos a dedo representam forte demanda de mercado e perspectivas brilhantes de desenvolvimento, e Guangxi espera transformá-los em projetos emblemáticos de seu desenvolvimento do setor de big data.

A maioria desses programas, com investimentos totalizando mais de 70 bilhões de yuanes, envolve investimentos de mais de 500 milhões de yuanes e 25 deles requerem mais de um bilhão de yuanes em investimentos, explicou Xi Yang, secretário-geral adjunto do Governo Popular da Região Autônoma Guangxi Zhuang e chefe de seu escritório de desenvolvimento de big data.

De modo geral, Guangxi ostenta singulares vantagens geológicas, ecológicas e de recursos naturais, o que proporciona uma fundação sólida para que desenvolva o setor de big data. Guangxi é a única região autônoma ligada por terra e mar com a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN, em inglês), e isso também é um ponto vital de conectividade para a Iniciativa Cinturão e Estrada.

Após a aprovação, em fevereiro, do plano de construção do Porto de Informação China-ASEAN, Guangxi conduziu trabalhos de convite a investimentos, centrando em cinco tipos de plataforma, entre elas, infraestrutura, compartilhamento de informações, serviços comerciais e econômicos e intercâmbios culturais.

Atualmente, Guangxi está acelerando a construção de um grande canal internacional de comunicação voltado para a ASEAN. Por meio da atração de empresas para investir em Guangxi, e assinatura de pactos de cooperação com empresas dos membros da ASEAN, a região autônoma tem grandemente melhorado a capacidade do Porto de Informação China-ASEAN, no serviço à ASEAN.

No ano passado, Guangxi viu sua economia digital gerar em torno de 580 bilhões de yuanes de produção, 13% a mais ao ano, e responder por 28,9% de seu produto econômico regional.

FONTE The People's Government of Guangxi

SOURCE The People's Government of Guangxi