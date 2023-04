Guangzhou: Schlüssel zum Verständnis von Chinas hochwertiger Entwicklung

GUANGZHOU, China, 20. April 2023 /PRNewswire/ -- Die Eröffnungszeremonie des „Understanding China – GBA Dialogue" fand am 19. April unter dem Motto „Chinesische Modernisierung und neue Chancen für die Welt" statt, mit dem Ziel, der Welt zu einem besseren Verständnis Chinas zu verhelfen und die hochwertige Entwicklung der Provinz Guangdong und der Greater Bay Area (GBA) insgesamt zu fördern.

„Eigenständigkeit in Wissenschaft und Technologie ist der Schlüssel zur Modernisierung Chinas."

Als Gastgeberstadt des Dialogs und zentrale Stadt der GBA ist Guangzhou eine wichtige Säule bei der Förderung von Eigenständigkeit und Selbstverbesserung bei wissenschaftlichen und technologischen Innovationen in der GBA und in ganz China.

Durch die tiefgreifende Umsetzung der innovationsgetriebenen Entwicklungsstrategie in den letzten Jahren hat Guangzhou große Veränderungen in der Gesamtlandschaft seiner wissenschaftlichen und technologischen Stärke erlebt und ist auf der globalen Innovationsleiter auf den zehnten Platz des ‚Nature Index 2022 Science Cities' aufgestiegen, wobei der Wissenschafts- und Technologiecluster „Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong" drei Jahre in Folge den zweiten Platz im Global Innovation Index belegt. Die Stadt hat mit der Aufnahme und dem Betrieb nationaler strategischer Wissenschafts- und Technologieplattformen wie dem Guangzhou Laboratory und dem GBA National Technology Innovation Center auch wichtige Durchbrüche bei strategischen Technologien erzielt. Guangzhou zeigt vor den Augen der Weltöffentlichkeit seine Stärke, denn es verfügt über eine solide Innovationskapazität und eine blühende industrielle Vitalität.

Gleichzeitig nutzt Guangzhou die unterstützende und führende Rolle der technologischen Innovation bei der qualitativ hochwertigen Entwicklung von Megastädten, um die Kultivierung von Unternehmensinnovationseinheiten zu stärken und die Technologieunternehmensmatrix kontinuierlich zu stärken und zu erweitern. Von den 145 inländischen börsennotierten Unternehmen in der Stadt sind 108 Hightech-Unternehmen, was 75 % entspricht. Zunächst wurde ein stufenbasiertes System zur Kultivierung von Technologieunternehmen geschaffen, mit Hightech-Unternehmen als Hauptakteuren und technologiebasierten KMU als unterstützender Kraft.

Gegenwärtig hat Guangzhou eine Reihe unabhängiger, wegweisender und führender wissenschaftlicher und technologischer Projekte auf den Weg gebracht und damit eine starke Dynamik für eine hochwertige Entwicklung geschaffen. Als permanenter Standort des GBA Science Forum ist die Stadt die Heimat von Chinas erster vollständiger Industriekette für die kommerzielle Luft- und Raumfahrtindustrie, dem Cold-Spring-Ökosystem, dem nationalen technischen Forschungszentrum für die Exploration und Entwicklung von Erdgashydraten, Hyperschall-Windkanälen und der Forschungseinrichtung für die extreme Meeresumwelt, deren Vorarbeiten bereits laufen.

„Die chinesische Modernisierung darf nicht den Weg gehen, der dazu führt, dass die Realwirtschaft ins Abseits gerät, und muss den Aufbau eines modernen Industriesystems, das von ihr getragen wird, beschleunigen."

Für viele Gäste aus aller Welt, die an der diesjährigen Veranstaltung teilgenommen haben, ist das 420 Quadratmeter große „Baiyun Heart", ein ultrahochauflösender Großbildschirm an der Autobahn zwischen dem Flughafen Baiyun und dem Stadtzentrum von Guangzhou, zu einem neuen Fenster geworden, durch das sie die Entwicklung der Stadt beobachten können. Dieser Bildschirm verkörpert nicht nur den technologischen Vorsprung Guangzhous in diesem Industriezweig, sondern ist auch ein starkes Zeugnis dafür, dass Guangzhou am Prinzip der „Fertigung als Dreh- und Angelpunkt" festhält und sich auf die Entwicklung der Realwirtschaft konzentriert.

Der Schwerpunkt der qualitativ hochwertigen Entwicklung liegt in der Fertigungsindustrie. Trotz komplexer Situationen und großer Herausforderungen in den letzten Jahren hat Guangzhou die verarbeitende Industrie stets als Hauptantriebskraft für die wirtschaftliche Entwicklung betrachtet.

„Chinas Reform- und Öffnungspolitik wird langfristig unverändert bleiben und sich der Welt niemals verschließen."

Mit einer Reihe von Veranstaltungen im Rahmen des diesjährigen Dialogs, wie z. B. Rundtischgespräche für Führungskräfte aus der Wirtschaft, eine Sondersitzung zu den neuen Möglichkeiten der chinesischen Modernisierung und der hochwertigen Entwicklung in der GBA, Geschäftsreisen und ein intensives Erleben der chinesischen Kultur für Führungskräfte ausländischer Unternehmen, hat Guangzhou alle Anstrengungen unternommen, um eine bemerkenswerte Plattform für die Welt zu schaffen, um „China zu verstehen". Sie dient als wichtiges Fenster für die Welt, um China zu beobachten und unsere Errungenschaften in Bezug auf Reform und Öffnung zu präsentieren.

Guangdong ist das Vorreiter-, Pionier- und Experimentiergebiet in Bezug auf Reform und Öffnung und spielt eine wichtige und herausragende Rolle im gesamten Prozess der chinesischen Modernisierung. Guangzhou hat eine Vorreiterrolle bei der Öffnung der Stadt eingenommen und einen wichtigen Status als zentrale Stadt des Landes und als Drehscheibe für die Entwicklung des Großraums Guangdong-Hongkong-Macao erhalten. Im Zuge der Reform und Öffnung in der neuen Ära fördert Guangzhou weiterhin aktiv die Entwicklung des Großraums Guangdong-Hongkong-Macao und des Nansha-Distrikts von Guangzhou, um die umfassende Zusammenarbeit zwischen Guangdong, Hongkong und Macao gegenüber der Welt zu vertiefen.

Von der Canton Fair bis zum Dialog „Understanding China – GBA" treibt Guangzhou aktiv den Bau eines internationalen Austauschzentrums durch eine Reihe internationaler Aktivitäten und Konferenzen voran.

