Guayakí nomeia Robyn Lawrie Rutledge como CEO interina

VENICE, Califórnia, 10 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Guayakí Yerba Mate ("Guayakí"), líder da categoria de erva-mate, anunciou hoje que Robyn Rutledge, membro do Conselho Administrativo da Empresa, irá assumir a função de Diretor Executivo Interino (CEO). Stefan Kozak, que atua como CEO desde 2021, está deixando o cargo. A Guayakí começou uma busca bem ampla por um novo CEO.



"A Guayakí está na linha de frente do setor de bebidas de erva-mate e estamos embarcando em um novo e empolgante capítulo de expansão, que será muito interessante", disse Chris Mann, cofundador e presidente da Guayaki. "Com o profundo conhecimento dos nossos negócios como membro do conselho desde 2020, temos o prazer de ter Robyn na direção da empresa. A liderança que ela tem será um papel fundamental na construção da nossa marca, na inovação de produtos e na ampliação do nosso alcance por meio da expansão da distribuição".



Chris continuou: "Em nome do conselho, gostaria de agradecer o Stefan pelas incontáveis contribuições positivas, principalmente pelo apoio na formação da nossa equipe e infraestrutura essencial".



Robyn é uma investidora e operadora bem-sucedida, com mais de duas décadas de experiência no ramo de alimentos, bebidas, bem-estar e outros segmentos do setor de consumo. Ela é fundadora e CEO da SBG Growth, uma empresa de investimento e consultoria com foco no consumidor, e anteriormente foi sócia da TSG Consumer Partners, uma importante empresa de private equity dedicada exclusivamente ao setor de consumo de marcas. Começou sua carreira no Goldman Sachs & Co.



"Estou feliz e honrada em assumir o cargo de CEO interina", disse Robyn. "A Guayakí é extremamente singular no cenário de bens de consumo embalados (CPG). Há uma profunda autenticidade em nossos 27 anos de história e estamos bem posicionados para prosperar como a opção mais saudável e consciente no mercado de bebidas em rápido crescimento. Estou ansiosa para trabalhar ainda mais de perto com a equipe da Guayakí e poder encantar e inspirar os consumidores, levar resultados para nossos parceiros e desenvolver nossa missão regenerativa".



Sobre a Guayakí

Com sede em Sebastopol e Venice, Califórnia, a Guayakí [Gwy-uh-key] é líder em bebidas de erva-mate.

O modelo de negócios da Guayaki visa preservar as florestas onde o mate cresce e apoiar as comunidades que o cultivam há gerações. É por isso que a Guayaki obtém mate orgânico e de comércio justo de pequenos agricultores e produtores indígenas que colhem mate de árvores cultivadas à sombra da floresta tropical. A Guayaki trabalha com seus produtores para certificar a erva-mate segundo normas regenerativas, bem como investir em projetos sociais e ambientais identificados pelas comunidades produtoras.

Os produtos Guayaki estão disponíveis em mais de 20.000 pontos de venda em todo o país. Mais informação sobre locais de varejo e produtos pode ser encontrada online em www.Guayaki.com.

