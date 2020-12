Gubagoo lance une plateforme numérique de distribution automobile révolutionnaire

Virtual Retailing 2.0, moteur de la nouvelle offre de commerce électronique d'Asbury Automotive, « Clicklane », est désormais disponible pour les concessionnaires dans tout le pays.

BOCA RATON, Floride, 4 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Gubagoo , le principal fournisseur de solutions numériques de vente au détail, de commerce conversationnel, de chat et de messagerie pour les concessionnaires automobiles a annoncé une nouvelle version puissante de sa plateforme Virtual Retailing, à la pointe de l'industrie.

Avec la montée en flèche des ventes de voitures en ligne dans tout le pays, les concessionnaires automobiles n'ont jamais été aussi motivés pour adopter la vente digitale. L'industrie est en train de passer rapidement de l'adoption précoce à l'adoption généralisée, la pandémie ayant accéléré la demande des concessionnaires pour les outils de commerce électronique en ligne.

Créée à partir d'une plateforme de commerce conversationnel, Virtual Retailing de Gubagoo est leader sur le marché depuis son lancement en 2019. La plateforme permet aux clients d'acheter un véhicule en ligne et d'organiser une livraison à leur domicile.

La nouvelle version propose des valeurs de reprise en temps réel basées sur des données, des produits de finances et d'assurance spécifiques au numéro d'identification du véhicule et personnalisés pour le conducteur. Il s'agit également de la seule plateforme de vente au détail offrant un marché de prêts automobiles avec plus de 30 prêteurs, et qui inclus la signature de contrat en ligne.

« L'ensemble du processus d'achat d'un véhicule peut être réalisé en un temps équivalent à celui nécessaire pour acheter des produits d'épicerie en ligne » a déclaré Brad Title, PDG de Gubagoo. « Grâce à une transition intégrée et transparente entre le site internet et le magasin, tout concessionnaire, où qu'il se trouve dans le pays, peut désormais offrir à ses clients l'expérience ultime d'achat de voiture sans accroc. »

Le groupe automobile Asbury, l'un des plus grands groupes de concessionnaires du pays, a lancé Clicklane, sa solution complète de commerce électronique, en s'appuyant sur la plateforme Virtual Retailing 2.0 de Gubagoo. L'étroite collaboration entre Asbury et Gubagoo a été fondamentale pour les bonds en matière d'innovation réalisés dans cette nouvelle version.

« La nouvelle version de Virtual Retailing de Gubagoo était la seule solution qui pouvait répondre à nos exigences en matière d'expérience de commerce électronique de bout en bout que nous envisagions pour Clicklane », a déclaré David Hult, PDG d'Asbury. « L'exécution et l'assistance ont été parfaites, et le produit change indéniablement la donne. »

L'événement média d'Asbury Automotive peut être consulté en ligne : https://www.asburyauto.com/clicklane/watch

Dès le début, l'approche de Gubagoo en matière de commerce électronique automobile a été de faire en sorte que les consommateurs bénéficient d'une expérience d'achat rapide, amusante et facile.

Virtual Retailing de Gubagoo et ses outils de messageries virtuelles permettent aux distributeurs de surveiller, de collaborer et de se connecter avec les consommateurs en temps réel, par le biais de chat, de SMS, de Messenger ou de vidéoconférence. Proposer une assistance guidée en ligne et hors ligne est essentiel pour rester en contact avec les consommateurs tout au long du processus d'achat.

« Les sites Web, de manière générale, sont froids et solitaires », a déclaré M. Title. « Les consommateurs ont besoin d'une assistance guidée sans la pression des ventes. »

Virtual Retailing 2.0 a été présentée en avant-première aux concessionnaires lors du Automotive Analytics and Attribution Summit (Sommet sur l'analyse et l'attribution automobile), organisé par l'auteur, conférencier et influenceur du secteur automobile Brian Pasch. Dans un récent podcast, M. Pasch a souligné l'importance de pouvoir servir les clients en temps réel, plutôt que de « courir après les pistes » après que les clients ont quitté le site Web, comme étant essentielle pour connaître le succès grâce à la vente numérique.

« Nos données montrent que lorsque vous vous impliquez et servez les clients pendant qu'ils sont dans votre salle d'exposition en ligne, vous vendez plus de voitures à moindre coût », a déclaré M. Pasch.

De nombreux concessionnaires qui ont adopté Virtual Retailing de Gubagoo, ou qui ont changé de fournisseur de vente au détail virtuelle, ont constaté des résultats très intéressants.

« Les résultats que nous avons obtenus avec Virtual Retailing sont très bons », a partagé Nate Sato, directeur du marketing digital du groupe automobile Ken Garff. « Cela ne fait aucun doute, nos clients adorent l'expérience et notre équipe est ravie. »

« Créer une expérience conviviale et agréable est la clé pour gagner le cœur des consommateurs », a ajouté M. Title. « Nous sommes très heureux de nous associer à des concessionnaires de tout le pays pour les aider à pérenniser leur stratégie en ligne. Avec Virtual Retailing 2.0 de Gubagoo, les revendeurs peuvent s'attendre à une augmentation significative de leurs ventes en ligne. »

Pour obtenir une démo de la nouvelle version de Virtual Retailing, discutez avec l'équipe de Gubagoo.com, ou envoyez un courriel à [email protected] .

À propos de Gubagoo

Gubagoo est le principal fournisseur de solutions de commerce conversationnel et de vente au détail pour les concessionnaires automobiles et les constructeurs. Utilisée par plus de 7 000 concessionnaires dans le monde et plus de 90 % des 150 premiers groupes de concessionnaires américains, la plateforme de messagerie de Gubagoo relie instantanément les consommateurs aux concessionnaires par le biais de chats en direct, SMS, vidéos, Facebook Messenger et autres canaux de messagerie numérique, qui transforment les ventes, les rendez-vous et les cibles de qualité pour les concessionnaires.

La plateforme de vente au détail virtuelle de Gubagoo offre une expérience d'achat de bout en bout sur les sites Web des concessionnaires. Les clients peuvent acheter une voiture en ligne avec l'aide en direct du personnel de la concession, et se faire livrer le véhicule chez le concessionnaire ou à leur domicile. Pour en savoir plus, consultez le site gubagoo.com .

