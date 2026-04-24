Guerbet annonce une étape majeure dans l'indication « embolisation vasculaire » pour Lipiodol® Ultra Fluid (Esters éthyliques d'acides gras iodés de l'huile d'œillette)

VILLEPINTE, France, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- GUERBET (FR0000032526 – GBT)

Guerbet, leader mondial de l'imagerie médicale, annonce l'obtention d'un résultat positif d'une procédure de worksharing, impliquant plusieurs États membres de l'Union européenne, pour une nouvelle indication de Lipiodol® en radiologie interventionnelle.

Cette nouvelle indication concerne les procédures d'embolisation vasculaire périphérique et centrale, réalisées avec des colles chirurgicales à base de cyanoacrylate compatibles avec Lipiodol® Ultra Fluid et approuvées pour un usage endovasculaire, afin de permettre la visualisation de la procédure et l'ajustement du temps de polymérisation.

Il s'agit d'une étape réglementaire majeure, qui sera suivie par l'obtention des autorisations nationales correspondantes modifiant les autorisations de mise sur le marché existantes. Cette avancée est significative pour Lipiodol® dans les protocoles de radiologie interventionnelle et confirme sa pertinence clinique dans les procédures mini‑invasives.

Une avancée réglementaire clé à l'échelle de la Communauté européenne

Grâce à cette avancée, Lipiodol® se dirige vers une extension de son usage autorisé, sous réserve de l'obtention des autorisations nationales pertinentes, dans les procédures d'embolisation.

Cette évolution permettra aux professionnels de santé d'intégrer Lipiodol® dans leurs stratégies thérapeutiques, avec des instructions d'utilisation claires, pour un produit reconnu pour sa radio‑opacité, sa viscosité contrôlée et sa compatibilité avec différentes colles cyanoacrylates approuvées pour l'usage endovasculaire.

L'embolisation vasculaire : un pilier de la radiologie interventionnelle moderne

À travers l'Europe, l'embolisation vasculaire est aujourd'hui reconnue comme une technique mini‑invasive sûre et efficace, soutenue par plusieurs recommandations scientifiques.

Avec cette nouvelle indication, Lipiodol® permettra de réaliser des procédures d'embolisation à la colle cyanoacrylate, notamment dans :

l'embolisation des artères prostatiques dans l'hyperplasie bénigne de la prostate,

le traitement des varicocèles ou des varices,

la prise en charge des hémorragies,

ainsi que certaines anomalies vasculaires sélectionnées.

Les données présentées aux autorités pour soutenir cette nouvelle indication ont démontré :

un faible risque de complications majeures ,

, un guidage en temps réel par l'imagerie , améliorant la précision des procédures,

, améliorant la précision des procédures, une adaptabilité élevée aux situations anatomiques et cliniques individuelles.

François Convenant, Vice‑président senior – Radiologie interventionnelle, déclare :

« Cette avancée réglementaire pour l'indication de Lipiodol® en embolisation vasculaire marque une étape importante pour notre discipline. Sa radio‑opacité et ses propriétés physico‑chimiques permettent des procédures d'embolisation plus contrôlées, plus prévisibles et plus sûres. Cette indication formalise des années de pratique clinique et ouvre la voie à une harmonisation des techniques d'embolisation à la colle à travers l'Europe. »

Fondement scientifique et impact clinique

La radiologie interventionnelle repose de plus en plus sur des agents emboliques offrant précision, rapidité et durabilité.

Dans ce contexte, Lipiodol® associé aux colles à base de cyanoacrylate constitue un agent embolique liquide radio‑opaque contrôlable, permettant :

une visualisation en temps réel lors de l'injection, pour une confirmation immédiate de l'occlusion vasculaire,

lors de l'injection, pour une confirmation immédiate de l'occlusion vasculaire, une viscosité ajustable et un temps de polymérisation modulable , permettant d'adapter l'embolisation aux vaisseaux proximaux comme distaux,

, permettant d'adapter l'embolisation aux vaisseaux proximaux comme distaux, une occlusion permanente et efficace, réduisant le recours à des procédures répétées.

Un engagement renforcé auprès des professionnels de santé en Europe

Guerbet renforce son engagement auprès des équipes de radiologie interventionnelle en proposant :

un soutien scientifique et clinique solide ,

, des programmes de formation médicale dédiés ,

, une présence terrain renforcée ,

, et des solutions fiables, conçues pour améliorer la qualité et la sécurité des soins aux patients, tout en restant économiquement efficaces pour les établissements de santé.

A propos de Guerbet :

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables afin de permettre à chacun de mieux vivre : telle est notre raison d'être. Leader mondial de l'imagerie médicale, Guerbet propose une large gamme de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et d'intelligence artificielle pour l'imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionnier des produits de contraste depuis 100 ans, le Groupe compte 2 746 collaborateurs dans le monde et consacre 10 % de son chiffre d'affaires à la recherche et au développement, au sein de quatre centres en France et aux États‑Unis.

Guerbet (GBT) est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris et a réalisé un chiffre d'affaires de 786 millions d'euros en 2025.

www.guerbet.com

Contact :

Matthieu Bruneau, Responsable communication institutionnelle

[email protected]

WF PROM – Avril 2026 – S26004337

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