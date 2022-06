Guerbet reçoit l'approbation de l'EMA de son nom de marque Elucirem® pour Gadopiclenol.

VILLEPINTE, France, 13 juin 2022 /PRNewswire/ -- Guerbet (EuronextParis: GBT) (ISIN: FR0000032526), un leader mondial en imagerie médicale, annonce l'approbation par l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) de son nom de marque Elucirem® pour Gadopiclenol. Gadopiclenol est un produit de contraste IRM macrocyclique expérimental à base de gadolinium.

« Nous nous réjouissons de l'approbation du nom de marque Elucirem® pour Gadopiclenol en Europe. Cette étape vient s'aligner sur notre préparation à sa future commercialisation en Europe, s'il est approuvé. » précise David Hale, Directeur Général du Groupe Guerbet.

Guerbet a annoncé le 24 février 2022 l'acceptation de l'EMA d'évaluer la demande d'AMM centralisée pour Gadopiclenol.

À propos de Gadopiclenol

Gadopiclenol est un produit de contraste macrocyclique expérimental à base de gadolinium, développé par la R&D Guerbet. L'efficacité et la tolérance de Gadopiclenol ont été évaluées dans le cadre du plan de développement clinique à visée d'autorisations de mise sur le marché dans le monde entier. À ce jour, aucune autorité réglementaire n'a encore évalué les données des études de développement de ce produit. Les détails des essais cliniques de phase III sont disponibles dans la base de données www.ClinicalTrials.gov.

Efficacy and Safety of Gadopiclenol for Central Nervous System (CNS) Magnetic Resonance Imaging (MRI) - Full Text View - ClinicalTrials.go

Efficacy and Safety of Gadopiclenol for Body Magnetic Resonance Imaging (MRI) Full Text View -gov

À propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C'est notre Raison d'Etre. Nous sommes un leader de l'imagerie médicale au niveau mondial, offrant une gamme étendue de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de solutions digitales et IA, pour l'imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionnier depuis 95 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 600 collaborateurs dans le monde, nous innovons en continu et consacrons 9 % de nos ventes à la Recherche & Développement dans quatre centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d'Euronext Paris et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 732 millions d'euros. Pour plus d'informations, merci de consulter www.guerbet.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives fondées sur les hypothèses et prévisions de la direction du Groupe Guerbet. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre les résultats, la situation financière, l'évolution et les performances à venir du Groupe et ceux présentés dans ces déclarations prospectives. Ces facteurs incluent ceux mentionnés dans les documents publics de Guerbet et disponibles sur son site web www.guerbet.com. Le Groupe décline expressément toute obligation de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des évènements ou développements futurs

Logo- https://mma.prnewswire.com/media/1776100/guerbet_Logo.jpg

SOURCE Guerbet