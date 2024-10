GUESS JEANS EN COOPÉRATION AVEC CLOSER MUSIC ANNONCE UN CONCOURS DJ EXCLUSIF JUGÉ PAR LUCA PRETOLESI, VAINQUEUR DE GRAMMY, à l'occasion de l'ADE à Amsterdam

WARSAW, Pologne, 2 octobre 2024 /PRNewswire/ -- GUESS JEANS, en collaboration avec Closer Music, est fier de présenter un concours de DJ passionnant qui se déroulera pendant le célèbre Amsterdam Dance Event (ADE). Ce concours prestigieux est ouvert aux DJ professionnels et aux DJ en herbe du monde entier. Il leur offre une occasion unique de se produire sur une scène internationale et d'être jugés par un ingénieur de mixage et de mastering lauréat d'un Grammy Award, Luca Pretolesi.

Guess Jeans x Closer Music

L'ADE, l'un des plus grands festivals de musique au monde, attire des talents de premier plan et des passionnés de musique, ce qui en fait la toile de fond idéale pour cet événement exceptionnel. Organisé par Closer Music, le concours promet d'être l'un des temps forts de l'ADE, où les participants s'affronteront pour avoir la chance de faire passer leur carrière de DJ au niveau supérieur.

Luca Pretolesi, ingénieur lauréat d'un Grammy et connu pour son travail avec certains des plus grands noms de la musique, sera le juge principal. Son expertise dans le secteur garantit que le concours ne sera pas seulement l'occasion de mettre en valeur des talents, mais qu'il offrira également une exposition significative et un retour d'information de la part de l'une des figures les plus respectées de la musique électronique.

GUESS JEANS, est une marque de style de vie mondialement reconnue, connue pour ses designs orientés vers le denim et la mode. Des vêtements aux accessoires, GUESS JEANS incarne l'esprit de la jeunesse et de la culture urbaine, ce qui en fait un partenaire idéal pour des événements musicaux comme ADE.

"Nous sommes très enthousiastes à l'idée de donner vie à ce concours pendant l'ADE", a déclaré Nicolai Marciano, GUESS JEANS. "Il s'agit d'une plateforme exceptionnelle qui permet aux professionnels chevronnés et aux DJ émergents de montrer leurs compétences sur la scène internationale, reflétant ainsi le lien profond entre la musique et la mode".

Closer Music est un collectif créatif qui propose un catalogue de musique de qualité commerciale. Basé sur la licence Direct Music, unique au monde. Le processus complet d'octroi de licences musicales couvre tous les droits d'une chanson, ce qui évite d'avoir à négocier avec plusieurs détenteurs de droits d'auteur.

Les participants peuvent s'inscrire au concours sur la page officielle de l'événement guessjeans-closermusic-dj.com, les finalistes ayant la possibilité de se produire en direct lors de l'événement. Le nom du gagnant sera annoncé lors d'une soirée spéciale de clôture de l'ADE organisée par GUESS JEANS et Closer Music.

Le concours de DJ est conçu pour offrir une exposition maximale aux participants, en leur donnant l'occasion de nouer des contacts avec des professionnels du secteur et en améliorant leur visibilité sur la scène musicale mondiale.

Pour plus d'informations, visitez la page officielle de l'événement http://guessjeans-closermusic-dj.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2521716/guess_jeans_x_closer_music.jpg