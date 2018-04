GuesttoGuest rachète le site canadien echangedemaison.com

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/678906/GuesttoGuest_Logo.jpg )



Echangedemaison.com est une plateforme d'échange de maison québécoise créée il y a 18 ans par Serge Dugas: "Je suis heureux que notre site rejoigne le groupe GuesttoGuest pour continuer l'aventure de l'échange de maison. Je veux saluer mes fidèles membres et leur souhaiter encore de nombreux et fructueux échanges".

Le groupe GuesttoGuest dirigé par Charles-Edouard Girard et Emmanuel Arnaud compte désormais près de 450 000 maisons à échanger dans 187 pays : "nous sommes persuadés que l'hospitalité prend et prendra une place majeure dans les enjeux du tourisme de demain et nous faisons le pari de convaincre plus d'un million d'utilisateurs d'ici 2 ans".

Depuis 2015, GuesttoGuest a levé près de 40 millions d'euros et a racheté plusieurs de ses concurrents tel que Trampolinn en France, HomeforHome en Espagne et le leader américain HomeExchange. Des levées qui ont permis à la jeune start-up française de multiplier par 12 le nombre de ses logements disponibles à l'échange (38 000 début 2014 contre 450 000 aujourd'hui). Le groupe comptabilise désormais plus de 90 collaborateurs avec des bureaux à Paris, Boston et Zagreb et multiplie par 2 son nombre de nuitées chaque année.

A propos de Guest to Guest :

Fondée en 2011, GuesttoGuest est une entreprise française proposant des échanges de maison entre particuliers. Cette plateforme online, également disponible sur iOS et Android, met en relation des membres souhaitant organiser des échanges de maison pour leurs week-ends ou leurs vacances. L'inscription est gratuite et chaque membre peut proposer un ou plusieurs logements à échanger. Chaque maison est évaluée en nombre de points (les GuestPoints) que le membre transfère à son hôte en cas d'échange non réciproque. En février 2017, GuesttoGuest fait l'acquisition de HomeExchange.com, connu sous le nom de Trocmaison en France, le pionnier américain de l'échange de maison.

