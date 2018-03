Guga Chacra lança livro sobre Guerra da Síria

O livro buscará explicar esta guerra iniciada em 2011, após levantes contra o regime Assad durante a Primavera Árabe. Após sete anos de combates, mais de 500 mil pessoas morreram. Segundo o autor, que ainda está escrevendo a obra, será uma mistura de trabalho histórico, contando a história da Síria desde o fim do Império Otomano, com reportagens jornalísticas e também bastante didatismo na linha que ele segue em seu blog há uma década. Haverá relatos de suas experiências na Síria e também na cobertura dos debates diplomáticos no Conselho de Segurança da ONU.

Neto de libaneses, Guga lembra que certa vez um ministro sírio insistiu em entrevista que seus avós seriam na realidade sírios, pois a vila onde eles nasceram no Vale do Beqaa pertencia à Província de Damasco, e não à subprovíncia do Monte Líbano, até o fim da Primeira Guerra. Esta ligação com a Síria e acima de tudo suas várias visitas ao país o fazem sentir mais próximo do drama sírio. Segundo Guga, o livro será acessível para qualquer pessoa. Não se trata de uma obra acadêmica e sim jornalística.

Aos 41 anos, Guga é conhecido por seus comentários sobre Oriente Médio no programa Globonews Em Pauta, onde se reveza com Jorge Pontual e Sandra Coutinho como comentarista em Nova York. Também é do elenco do Globonews Internacional, exibido todas as terças, e do Jornal das Dez. No passado, foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e posteriormente em Nova York. Também atuou como correspondente da Folha de S. Paulo em Buenos Aires.

A previsão é de que haja lançamentos em São Paulo, Rio e Brasília, mas não está descartado que ele também lance em outras cidades brasileiras. O título ainda não foi definido.

Standard Comunicação

Contato: (21) 9.7263.6617

FONTE Guga Chacra

SOURCE Guga Chacra