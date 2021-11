Guia de compra Black Friday: Linha Dermotivin® para peles normais a secas com até 30% de desconto

Dermotivin® Soft

A linha Dermotivin® Soft é indicada para peles secas ou sensibilizadas. Sua tecnologia Soft Complex* limpa profundamente sem ressecar e forma um filme protetor hidratante e não oleoso sobre a pele. Sua fórmula pode ser encontrada em barra 90g, sabonetes líquidos 70ml, 120ml e 300ml, e em espuma 130ml.

Dermotivin® Original

Com fórmula certeira para redução da oleosidade e do brilho da pele, a linha Dermotivin® Original é indicada para peles mistas a oleosas, promovendo uma higienização eficaz e equilibrada, removendo as impurezas sem agredir ou ressecar. Ingredientes como aloe vera e calêndula garantem ação regeneradora, emoliente e suavizante, enquanto derivados do óleo de coco proporcionam sensação de maciez na pele.

Disponível em diversas apresentações: sabonetes líquidos 70ml, 120ml e 300ml, em barra 90g, e em espuma 130ml.

Dermotivin® Oil Control

É a linha indicada para pele muito oleosa. Os higienizadores desta linha possuem uma fórmula eficaz para redução e controle da oleosidade, proporcionam efeito adstringente e ação matificante, além de auxiliarem na redução do excesso de brilho.

Disponível em diversas apresentações: sabonetes líquidos 70ml, 120ml e 300ml, em barra 90g, e em espuma 130ml.

Dermotivin® Salix

A linha de higienizadores Dermotivin® Salix é indicada para peles muito oleosas e acneicas, pois promove uma higienização profunda desobstrutiva com fórmula concentrada e com tripla ação – secativa, antisséptica e bactericida**. A ação secativa ocorre por conta do ácido salicílico que há em sua composição. Ele auxilia na desobstrução profunda dos poros e na redução da descamação irregular de células mortas que entopem as glândulas sebáceas. Auxiliando no combate de cravos e espinhas, e na renovação celular.

Assim como as demais linhas de Dermotivin®, Salix também conta com sabonetes líquidos 70ml, 120ml e 300ml, em barra 90g e em espuma 130ml.

Dermotivin® Scrub – 60g

Dermotivin® conta também com um esfoliante facial que foi desenvolvido para atender as necessidades de todos os tipos de pele. O Dermotivin® Scrub possui microesferas de sílica que esfoliam a pele, removendo as células mortas e proporcionando uma higienização profunda que elimina o acúmulo de secreção dos poros. Além disso, possui ingredientes com propriedade hidratante e calmante da pele, evitando o ressecamento.

*Apresentação Foam e Líquido

**-Barra -elimina 99,9%: Flora microbinana transiente da pele; Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus aureus

-Líquido -elimina 99,9%: Escheria coli; Pseudomonas aeruginosa; Salmonella choleraesuis; Staphylococcus aureus; Serratia marcescens; Candida albicans

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferece um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.galderma.com

