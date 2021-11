Guia de compra Black Friday: produtos Cetaphil® com até 45% de desconto

Cetaphil®, uma marca de dermocosméticos com ampla gama de produtos para a rotina de limpeza, hidratação e fotoproteção para todos os tipos de pele, até as mais sensíveis, anuncia o desconto de até 45% em hidratantes e loções de limpeza. Até o dia 26 de novembro, os produtos com desconto Black Friday estarão disponíveis no e-commerce Época Cosméticos.

Confira quais são os produtos que estarão com até 45% de desconto!

Cetaphil® Loção Hidratante – 473ml

Hipoalergênico e com vitamina E que tem ação antioxidante, a loção hidrata a pele nos primeiros 30 minutos após a aplicação e a mantém hidratada por 48 horas após uma única aplicação². Sua fórmula deixa a pele suave e macia, além de ajudar a restaurar a barreira protetora da pele.

Cetaphil® Creme Hidratante - 453g

Indicado para peles extremamente secas e sensíveis, o produto proporciona hidratação profunda, ideal para uso corporal e em áreas extremamente ressecadas. Sua fórmula contém óleo de amêndoas, um ingrediente com alto poder de hidratação.

Cetaphil® Loção de Limpeza – 120ml

Sem fragrância, a loção limpa profundamente a pele de forma suave, removendo as impurezas e sem ressecar. Além de permitir o uso sem enxágue! É só retirar o excesso do produto com um lenço de papel suave ou algodão. Super prático!

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferece um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.cetaphil.com.br

