Guia de cuidados com as unhas: conheça os melhores hábitos para mantê-las fortes e saudáveis

SÃO PAULO, 22 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Quem nunca sofreu com unhas fracas e quebradiças? Alguns hábitos podem ser incorporados à nossa rotina para deixá-las protegidas e fortalecidas. São pequenas ações que ajudam a evitar que enfraqueçam ou mesmo sejam infectadas por fungos causadores de doenças.

"Um dos cuidados essenciais é hidratar as cutículas", indica a dermatologista Dra. Ana Paula Mesquita Antoniassi (CRM 95384 SP). "Se você estiver com as unhas pintadas, passe apenas em volta; senão, utilize cremes e loções em toda a unha. O esmalte atrapalha a penetração efetiva do hidratante utilizado."

Cortar e lixar as unhas são outro passo fundamental para evitar que enfraqueçam. A Sociedade Brasileira de Dermatologia também recomenda não polir a superfície da unha nem utilizar com frequência removedores de esmalte com acetona. "Sempre consulte seu dermatologista para saber os melhores procedimentos indicados para seu caso", diz Mesquita.

A dermatologista conta que a cutícula não deve ser retirada por facilitar a entrada de fungos e bactérias, que podem causar doenças como as micoses. O tratamento da micose de unha — cientificamente chamada de onicomicose — é algo simples em termos de execução. O esmalte antifúngico Loceryl® forma um filme protetor eficaz contra os fungos micóticos, podendo ser usado apenas uma ou duas vezes por semana.

Ainda, a Dra. Ana Paula indica aliar esses hábitos a uma rotina de alimentação saudável. "Refeições com boa quantidade de vitaminas A, B, D e E devem ser sua aposta, porque fortalecem as unhas", ela explica. Outros alimentos recomendados são aqueles com Vitamina C (como laranja, morango e espinafre), ovo, carne, feijão e banana.

Loceryl® Esmalte (cloridrato de amorolfina) é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses). Reg. MS 1.2916.0036. GALDERMA BRASIL LTDA./LOCERYLESM-MB01_20/SAC: 0800-155552. LOCERYL® ESMALTE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos prescritos, soluções estéticas e ao consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

