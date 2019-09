Guichê Virtual e PayMee apresentam nova opção de pagamento à vista além dos cartões

O novo serviço de pagamento por transferência instantânea democratiza o acesso às passagens rodoviárias para milhões de brasileiros sem cartão

SÃO PAULO, 3 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Com mais de 4 milhões de visitantes únicos por mês, o site e aplicativo para compra de passagens de ônibus online Guichê Virtual passou a aceitar pagamentos à vista por internet banking com confirmação em tempo real. O processo torna o acesso às viagens de ônibus ainda mais democrático, uma vez que o pagamento era antes limitado apenas aos cartões de crédito e débito.

A opção de finalização de compra por transferência bancária está disponível para correntistas do Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa, Original e Banco Inter e foi implementada em parceria com a startup PayMee Brasil, uma fintech especializada em pagamentos à vista.

A nova solução de pagamento permite a captação de mais clientes, como aqueles que não possuem cartão de crédito ou cujo limite é insuficiente para comprar passagens de ônibus online.

"Pesquisas mostram que a penetração de cartões de crédito na população brasileira é baixa e, dentre os que possuem, nem todos estão dispostos a colocar suas informações de cartão durante uma compra online. Nosso maior objetivo é utilizar nossa tecnologia para democratizar o pagamento dos nossos clientes e realizar uma conexão entre vendedores e o público que deseja comprar pela internet, independentemente de sua condição financeira", comenta Bruno Maranhão, CEO da PayMee Brasil.

"Disponibilizar novas opções de pagamento é uma forma de ganhar o nosso público e tornar a viagem de ônibus ainda mais acessível. Quem compra passagens de ônibus pela internet quer cada vez mais facilidade no processo de compra e também segurança", completa Thiago Carvalho, CEO do Guichê Virtual.

O serviço já está disponível para os clientes da Guichê Virtual.

