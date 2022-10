Guide Sensmart lançou a primeira câmera térmica portátil de nível megapixel do mundo na OPTATEC 2022

WUHAN, China, 21 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Após um hiato de dois anos, a 15ª feira de comércio internacional Optatec de tecnologias, componentes e sistemas ópticos retornou à Messe Frankfurt, de 18 a 20 de outubro de 2022, onde a Guide Sensmart lançou a série PT, a primeira câmera térmica portátil do mundo com resolução infravermelha de nível de megapixel.

Série PT leva a câmera de imagem térmica avançada a um nível mais alto

Antes do lançamento dessa câmera emblemática, a Guide Sensmart fez um avanço notável no mercado de câmeras térmicas de ponta, lançando a PS800, sua primeira câmera térmica por infravermelho 1024x768 portátil e de alto desempenho, no final do ano passado. Após dez meses, a câmera térmica de alto nível entra na era do nível de megapixel com a resolução de 1280x1024. Ela oferece um nível significativamente mais alto de clareza profissional para garantir que as imagens sejam simples de ler e auxilia na identificação de pequenas variações de temperatura que possam sugerir falhas e problemas. Os usuários podem diagnosticar problemas elétricos ou mecânicos de forma fácil e confortável em algumas situações difíceis de fabricação e produção e em locais de difícil acesso, graças à tela de toque de LCD multiponto de 5,5" e a um módulo de 90 lentes rotativas.

A série PT tem novos recursos que outras câmeras térmicas não têm

As visualizações em modo grande angular e teleobjetiva podem ser acessadas com as lentes duplas de luz visível de 8 MP e 16 MP.

A troca de dados entre essa câmera e outro dispositivo móvel é possível em cinco segundos por transmissão NFC de toque único.

Quando uma atualização estiver disponível, os usuários terão a opção de atualizar a série PT por meio da atualização sem fio (OTA).

O módulo 5G oferece aos usuários a rede ultra confiável e de baixa latência que eles necessitam. É a primeira vez que a câmera de imagem térmica por infravermelho é usada com uma rede 5G.

São inúmeras as aplicações para a série PT

A série PT tem uma ampla gama de usos em energia elétrica, metalurgia de ferro, petroquímica, fabricação industrial, inspeção de edifícios e pesquisa científica, entre outros.

A Guide Sensmart exporá mais uma vez a série PT em seu próximo evento, a Exposição Global de Componentes e Fornecedores Automotivos, em novembro. Será uma ótima oportunidade para saber mais sobre a série PT.

Sobre a Guide Sensmart

A Guide Sensmart é a subsidiária da Guide Infrared (SZ.002414), fabricante líder mundial de sistemas de imagem térmica por infravermelho, com mais de 20 anos de experiência no setor de infravermelho e com capacidade de produção em massa. Para mais informações, acesse https://www.guideir.com/.

FONTE Wuhan Guide Sensmart Tech Co.,Ltd

