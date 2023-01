Guide Sensmart participe au CES 2023 et se prépare pour le SHOT Show 2023

WUHAN, Chine, 13 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le CES est l'événement technologique le plus influent au monde, le terrain d'essai des technologies de pointe et des innovateurs mondiaux. C'est là que les plus grandes marques du monde font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et que les innovateurs les plus pointus entrent en scène. Le CES 2023 s'est tenu à Las Vegas du 5 au 8 janvier. Guide Sensmart, le principal fabricant de caméras thermiques, a fait son apparition dans le hall central en tant qu'excellent producteur de caméras thermiques hautes performances.

Guide Sensmart at CES SHOT show

Lors du CES 2023, Guide Sensmart a présenté ses produits phares : la caméra thermique haute performance PT Series HD, les monoculaires thermiques portatifs TK Gen2 et TD Series, les jumelles thermiques portatives TN Series, le fusil à imagerie thermique TU Series et la caméra thermique MobIR 2S/2T pour smartphone, entre autres.

Ces produits ont attiré de nombreux visiteurs, et la plupart d'entre eux se sont montrés très intéressés par la caméra PT Series. Cette caméra, la première caméra thermique portable au monde avec une résolution IR de niveau MP, possède de nouvelles fonctionnalités inexistantes sur les autres caméras thermiques. Les doubles objectifs à lumière visible de 8 MP et 16 MP permettent une visibilité à la fois sur une grande surface et au téléobjectif. Le transfert NFC à touche unique permet d'échanger des données entre cette caméra et un autre appareil mobile en 5 secondes. Tant qu'une mise à jour est disponible, les utilisateurs peuvent mettre à niveau la caméra via la mise à jour OTA. Le module 5G fournit aux utilisateurs le réseau ultra-fiable et à faible latence dont ils ont besoin. C'est la première fois qu'une caméra d'imagerie thermique infrarouge est utilisée avec un réseau 5G. Les applications de la PT Series sont nombreuses. Dans le secteur de l'énergie électrique, la PT Series aide les ingénieurs d'exploitation et de maintenance à effectuer une analyse thermique de l'état des équipements et des défauts potentiels. Dans le domaine de la fabrication intelligente, la répartition inégale de la chaleur peut être détectée afin d'améliorer l'efficacité de la production. Dans l'inspection des bâtiments, elle aide à estimer la consommation d'énergie, à diagnostiquer les défauts, à localiser les sources de fuites, etc. afin de fournir une base pour une maintenance précise.

Vous souhaitez mettre à l'épreuve les superbes caméras thermiques de Guide Sensmart ? Alors rendez-vous au SHOT Show 2023 (stand n° 40548) à Las Vegas, le plus grand salon mondial consacré à la chasse, aux sports de tir, aux activités de plein air et à la sécurité, où notre nouveau dispositif, la lunette de vision diurne et nocturne DU50, sera présenté. Nous avons hâte de vous rencontrer à Las Vegas !

À propos de Guide Sensmart

Guide Sensmart est une filiale de Guide Infrared (SZ.002414), le leader mondial des systèmes d'imagerie thermique infrarouge avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie infrarouge et une capacité de production de masse. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.guideir.com/.

