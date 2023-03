Guide Sensmart stellte auf der IWA 2023 das neue Wärmebild-Zielfernrohr der TR-Serie vor

WUHAN, China, 2. März 2023 /PRNewswire/ -- Guide Sensmart, der führende Hersteller von Wärmebildkameras, nahm gerade an der Enforce Tac 2023, der internationalen Fachmesse für Strafverfolgungs- und Militärexperten, teil, um seine klassischen Wärmebildprodukte zu präsentieren, die eine enorme Resonanz erfahren haben. Und jetzt kommen sie zur IWA 2023.

Guide Sensmart at Enforce Tac Guide Sensmart at IWA

Die IWA OutdoorClassics hat sich in den letzten 40 Jahren zur internationalen Leitmesse für Jagd, Schießsport, Ausrüstung für Outdoor-Aktivitäten sowie für zivile und behördliche Sicherheitsanwendungen entwickelt. Diesmal wird Guide Sensmart alle seine beliebtesten Wärmebildprodukte mitnehmen, darunter das tragbare Wärmebild-Monokular der TK Gen2-Serie, das tragbare Wärmebild-Fernglas der TN-Serie, das Wärmebild-Zielfernrohr der TU-Serie und das neu entwickelte Wärmebild-Zielfernrohr der TR-Serie usw.

Die TR-Serie verwendet den 12-um-Sensor mit einer Auflösung von 640 × 512, einem OLED-Display von 1024 × 768 und einem Augenabstand von 48 mm, der besser zum Zielen geeignet ist. Mit dem leistungsstarken Sensor und Bildalgorithmus wird eine bessere Bildqualität bereitgestellt. Drei verschiedene Objektive von 25 mm, 35 mm und 50 mm bringen mehr Möglichkeiten. Der Benutzer kann die Helligkeit und den Kontrast des Bildes einstellen und so die Darstellung verbessern. Der schnell und einfach austauschbare 18650-Akku ermöglicht eine Betriebsdauer von 5 Stunden. Die Funktion zur Einstellung der Höhe des Ziels für den Entfernungsmesser, kann sich an die Größe der Beute in verschiedenen Gebieten anpassen. Und die erstmalige Reichweitenbemessung ermöglicht es dem Benutzer, die Beutehöhe und die effektive Reichweite einzustellen. Die Benutzer können anhand der Benachrichtigungszeile auf der Schnittstelle leicht feststellen, ob die Beute in Reichweite ist. Um die unterschiedlichen Jagdanforderungen der Benutzer zu erfüllen, sind 10 verschiedene Fadenkreuze für die Auswahl konzipiert. Der fortschrittlichere 12um Sensor wird übernommen, der einen größeren visuellen Vergrößerungs- und Erkennungsbereich hat. Der TR Series verfügt außerdem über eine außergewöhnlich hohe Stoßfestigkeit bis zu 800 G. Im Vergleich zu den vorherigen Gewehrzielfernrohren bietet der TR Series mehr Vorteile, insbesondere in Bezug auf Gewicht und Akkulaufzeit.

IWA 2023 steht vor der Tür! Besuchen Sie Guide Sensmart am Stand Nr. 513 in Halle 4 A, um die neueste Gerätetechnologie aus erster Hand zu erleben. Wir sehen uns in Nürnberg!

IWA OutdoorClassics

Informationen zu Guide Sensmart

Guide Sensmart wurde 2016 gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Infrarot-Wärmebildprodukten für kommerzielle Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.guideir.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2013051/Guide_Sensmart_Enforce_Tac.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2013052/Guide_Sensmart_IWA.jpg

SOURCE Wuhan Guide Sensmart Tech Co.,Ltd