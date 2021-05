Guilherme Quintino Ribeiro é anunciado como novo Country Manager da SatoshiTango Brasil

"As expectativas são as melhores possíveis. A SatoshiTango como uma empresa que já está operando como Argentina, Peru e Chile, acaba adquirindo um conhecimento muito forte do mercado Latino Americano, conhecendo as dificuldades micro e macroeconômicas da região. Entrar no Brasil com esse conhecimento é um dos maiores pontos fortes da empresa", salienta Guilherme.

Sobre sua relação com as criptomoedas, o Country Manager da empresa analisa: "Quando o Bitcoin explodiu inicialmente, em meados de 2015, tive a percepção do quanto a moeda era revolucionária. Sendo assim, sabendo da movimentação que estava ocorrendo no mundo cripto, comecei a estruturar o departamento do banco em que trabalhava (o Banco Rendimento), visando facilitar as transações internacionais e locais. A partir daí, fiquei fascinado pelas criptomoedas e queria muito começar a trabalhar com elas, pois acreditava no potencial do setor, quando tive a oportunidade de trabalhar na Ripple".

Com mais de 15 anos de trajetória e experiência na indústria, Ribeiro desempenhou importantes cargos em reconhecidas empresas e instituições tais como: Banco Rendimento, HSBC Bank Brasil, São Paulo Trade Fairs, entre outras.

A SatoshiTango segue aprofundando sua presença e aumentando sua equipe no Brasil, figurando como uma forte presença no mercado cripto do Brasil e da região.

A Satoshi em dados:

A companhia conta, hoje, com 500 mil usuários ativos.

Durante os seis anos de atividade, a SatoshiTango realizou mais de um milhão de operações.

Mais de 7.500 clientes melhoraram seus rendimentos com operações de Margin Trading.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1513243/SatoshiTango_Guilherme.jpg

FONTE SatoshiTango

SOURCE SatoshiTango