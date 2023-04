Guiyang, Guizhou: Genießen Sie das digitale Zeitalter und führen Sie ein smartes Leben

GUIYANG, China, 24. April 2023 /PRNewswire/ -- Durch die Förderung der Integration und Anwendung von Big Data beschleunigt Guiyang den digitalen Wandel in der Branche. Eine Reihe neuer Technologien, neuer Produkte und neuer Modelle entstehen ständig, und die Lebensqualität der Bürger wurde kontinuierlich verbessert, so das 2023 China International Big Data Industry Expo Executive Committee.

Smart Travel, genießen Sie die Tour durch die ganze Stadt

Children experience the motion-sensing parkour game.

„Nehmen Sie Ihr Handy heraus, öffnen Sie die Guizhou Tong App, steigen Sie in den Bus, scannen Sie den Code und schließen Sie die Zahlung mit einem 'di' ab." Kürzlich stieg der junge Mann Lin Liang am Busbahnhof Guiyang Shifeng Road in den Elektrobus No.73 ein und stellte fest, dass die Bezahlung wirklich praktisch ist.

Für den CITIZEN Liu Xin ist es zur Gewohnheit geworden, vor der Reise die Guiyang Smart Parking App zu öffnen, um die Parkplatzsituation in der Nähe des Reiseziels zu prüfen. „Sie müssen nur auf Ihrem Handy nachsehen, wie es um die einzelnen Parkplätze bestellt ist, und Sie können auch die freien Parkplätze und Gebühren abfragen."

Ein Handy in der Hand, ein Klick zum Bezahlen

„Diese rund um die Uhr unbeaufsichtigte Smart Study ist sehr praktisch, um Bücher auszuleihen und zu kaufen", sagte Wang Miao, eine CITIZEN aus dem Bezirk Yunyan.

Wang Yin, die Verantwortliche für die Studie, stellte vor, dass die Smart Study eine Ergänzung und Innovation für die Funktionen und Servicemodi bestehender physischer Buchhandlungen ist, eine Selbstbedienungsplattform, die das Internet der Dinge, Cloud Computing, Internetkommunikation, Remote-Monitoring und andere Technologien integriert und die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und die Interaktion von Informationen mit physischen Buchhandlungen in der Provinz ermöglicht, um ein Heimbuchhaus zu bauen, in dem die Leser in den Genuss von Selbstbedienungsbüchern und Kaufdiensten kommen können.

In Guiyang hat sich die Zahlung per Mausklick zum Mainstream des Konsums entwickelt

In großen Supermärkten und Einkaufszentren hat die Anzahl der elektronischen Zahlungsschalter allmählich die der manuellen Kassen überholt. „Schnelles Bezahlen, weniger Warteschlangen, gute Auswahl, mehr Freiheit! Elektronische Zahlungsschalter machen den Konsum entspannter", sagte ein CITIZEN namens Zhao Nana.

Wenn man auf das öffentliche Konto des Guiyang Maternal and Children Hospital klickt und die ambulante Registrierung auswählt, kann man die Registrierungsinformationen aller Ärzte in der Klinik sowie die Behandlungsbereiche, auf die die Ärzte spezialisiert sind, einsehen. „Die selbständige Wahl des Arztes und der BeratungsTIME spart viel TIME", sagte der CITIZEN Yang Xiaojuan.

Digital Intelligence Guiyang, Geschäftsabwicklung via Smartphones

In den letzten Jahren hat Guiyang durch die kontinuierliche Förderung des Aufbaus der „Digital intelligence Guiyang" die Abwicklung von Dienstleistungen für den Lebensunterhalt wie Sozialversicherung, Krankenversicherung, Bildung, Wasser, Strom, Gas und Kommunikation über Mobiltelefone realisiert. In Guiyang werden jetzt mehr Daten verarbeitet, und die Menschen laufen weniger.

