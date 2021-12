Guizhou obtiene una excelente cosecha con una producción de grano de 3,49 % en 2021

GUIYANG, China, 10 de diciembre de 2021 /PRNewswire/-- La Oficina Nacional de Estadística (NBS) anunció el 6 de diciembre que Guizhou logró otra excelente cosecha, con una producción de grano del 3,49 % interanual, y que la producción total de grano de Guizhou alcanzó casi 10,949 millones de toneladas en 2021.

La superficie total de plantación es de 41.8155 millones de mu (alrededor de 2,802 millones de hectáreas), con un aumento interanual del 1,22 %.

El 30 de noviembre, el Departamento de Agricultura y Asuntos Rurales de la provincia de Guizhou invitó a un grupo de expertos a medir la producción de arroz perenne en un campo de prueba del condado de Sinan, en la ciudad de Tongren en la provincia de Guizhou.

Este es el segundo año de cosecha de arroz de este campo y su rendimiento de producción ha alcanzado los 843,3 kg por mu (alrededor de 0,067 hectáreas), lo que indica el éxito en la hibernación del arroz perenne en Guizhou.

Para lograr el objetivo de la producción de grano de este año y de aumentar la superficie de siembra, la producción de grano se ha convertido en uno de los sistemas de evaluación del desempeño del gobierno de Guizhou en los gobiernos de todos los niveles. Los líderes de los gobiernos en todos los niveles son responsables del aumento de la producción local de grano.

Los líderes del Departamento de Agricultura y Asuntos Rurales de la provincia de Guizhou han estado a cargo de más de 1.000 mu de campos agrícolas (unas 67 hectáreas) y los líderes de los gobiernos en todos los niveles son responsables de 108 tierras agrícolas de demostración. Su superficie total fue de casi 100.000 mu (unas 6.700 hectáreas). Esta medida ha impulsado la producción de alimentos en diferentes áreas.

Desde agosto, la producción de grano en diferentes áreas de Guizhou ha logrado excelentes resultados. En el condado Zheng'an de la ciudad de Zunyi, el rendimiento de sorgo alcanzó 541,7 kg por mu (alrededor de 0,067 hectáreas), lo que supera el récord de Guizhou.

En la Base de demostración de patatas de alto rendimiento del condado de Sinan, ciudad de Tongren, el rendimiento promedio de las patatas alcanzó 4.327,9 kg por mu, lo que establece un nuevo récord en Guizhou.

En la ciudad de Xingyi de Qiandongnan Miao y la prefectura autónoma de Dong, el rendimiento del arroz alcanzó 1.123,87 kg por mu, lo que rompe el récord en Guizhou.

En el condado de Nayong en la ciudad de Bijie, el rendimiento del maíz alcanzó 1059,1 kg por mu, lo que establece un nuevo récord en Guizhou.

En 2021, Guizhou lanzó un programa para crear campos agrícolas de alto nivel y planificar la construcción de 2,5 millones de mu (alrededor de 167,500 hectáreas) de campos agrícolas adicionales.

Según este programa, un grupo de expertos en materia de grano y petróleo de alta calidad integrado por 93 expertos y 2.256 especialistas de las áreas de ciencia y tecnología irán al campo para enseñar a los agricultores conocimientos agrícolas y habilidades de cultivo.

Con base en los principios de "ajuste de las tierras de cultivo para adaptarse a la maquinaria de plantación" y "ajuste de las máquinas de plantación para adaptarse a las tierras de cultivo", se han utilizado 1,42 millones de sets de máquinas agrícolas para plantar grano y aumentar la producción de alimentos de primavera a otoño. La mecanización integral de los principales cultivos de grano de Guizhou ha aumentado del 41 % al 43 %.

En el futuro, Guizhou aprovechará al máximo la ventaja de la ecología y asignará recursos de producción de manera razonable para lograr un desarrollo coordinado entre la producción de grano y el desarrollo económico, y crear una base sólida para la revitalización rural y la modernización agrícola.

FUENTE Department of Agriculture and Rural Affairs of Guizhou Province

