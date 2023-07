Guizhous Lösung für ein harmonisches Zusammenleben von Mensch und Natur

GUIYANG, China, 3. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Vom 8. bis 9. Juli 2023 wird das Eco Forum Global Guiyang 2023 (EFG 2023) in Guiyang stattfinden. Dies ist der einzige auf nationaler Ebene stattfindende internationale Gipfel mit dem Thema „Ökologische Zivilisation" in China. Das EFG hat seit 2009 bereits 10 Mal erfolgreich stattgefunden und ist zu einer wichtigen Plattform geworden, um die Erfolge des chinesischen ökologischen Zivilisationsaufbaus zu präsentieren, wie das Büro des Exekutivausschusses des Eco Forum Global Guiyang mitteilte.

Guizhou's Solution to the Harmonious Coexistence of Humans with Nature

In den letzten Jahren hat sich die Provinz Guizhou an die beiden Grundprinzipien Ökologie und Entwicklung gehalten und Lösungen für ein harmonisches Zusammenleben von Mensch und Natur in Guizhou gefunden.

In diesem Jahr wurden im Guanshanhu-Park in Guiyang vier niedliche Baby-Schwäne geboren, die die Aufmerksamkeit zahlreicher Menschen auf sich zogen. Schwarze Schwäne haben strenge Anforderungen an ihren Lebensraum. Wenn sie sich also in diesem Park niederlassen und brüten, ist das ein Zeichen dafür, dass Guiyang mit einem guten ökologischen Umfeld gesegnet ist. Im Guanshanhu-Park, der als „Grüne Lunge" der Stadt Guiyang bekannt ist, gibt es heute mehr als 675 Pflanzenarten und über 70 wildlebende Vogelarten.

In Bezug auf die Erhaltung und Nutzung der biologischen Vielfalt erforscht Guizhou weiterhin die Erfahrungen und fasst sie zusammen, wodurch ein einzigartiges „Guizhou Model" entsteht. Heute liegt Guizhou in Bezug auf die Anzahl der Wildtierarten auf dem dritten Platz in China, und es gibt 197 Arten (Kategorien), die in der neuen Ausgabe der National Protection List of Rare Animals aufgeführt sind.

Der Berg Fanjing in Guizhou, der zum Weltnaturerbe gehört, ist Heimat für mehr als 7.100 Arten von seltenen Wildtieren und Pflanzen. Es ist auch der einzige Lebensraum für den Grauen Stumpfnasenaffen, dem „einzigen Kind der Erde". In diesem Nationalen Naturreservat, das zu mehr als 95 % bewaldet ist, beträgt der Lebensraum der Grauen Stumpfnasenaffen 295 Quadratkilometer.

Am 15. Februar 2022 wurde in Bijie in der Provinz Guizhou das erste „Forest Carbon Ticket" (Wald-Kohlenstoff-Ticket) in Guizhou eingeführt. Einen Monat später wurde dieses „Ticket"-basierte Pfanddarlehen in Höhe von 5 Millionen chinesischen Yuan erfolgreich ins Leben gerufen. Bislang hat Bijie insgesamt 5 „Forest Carbon Tickets" ausgestellt und dabei Pfandkredite in Höhe von insgesamt 46 Millionen Yuan in Anspruch genommen. Im November 2022 wurde Bijie als einzige Pilotstadt in der Provinz Guizhou zur nationalen Pilotstadt für forstwirtschaftliche Kohlenstoffsenkung im Jahr 2022 ernannt.

Nach jahrelangen unermüdlichen Anstrengungen hat der Anteil der Tage mit hervorragender Luftqualität in den zentralen Städten von Guizhou über 98 % erreicht, und die hervorragende Quote der überregionalen Wasserqualität der großen Flüsse hat 100 % erreicht. 30 Erfolge der ökologischen Zivilisationsreform wurden in die nationale Förderliste aufgenommen, und der Anteil der grünen Wirtschaft hat 45 % erreicht.

Bildunterschrift: Guizhous Lösung für ein harmonisches Zusammenleben von Mensch und Natur

