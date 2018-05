Guns N' Roses encabeçam show pós-corrida em Yasalam no domingo à noite, pelo Grand Prix de Abu Dhabi de 2018

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 8 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- O Yas Marina Circuit e FLASH Entertainment revelaram os próximos super astros da música global a se apresentarem no show pós-corrida em Yasalam, como parte do fim de semana do GRAND PRIX ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI 2018 DE FÓRMULA 1.

Os Guns N' Roses, lendas do rock americano, vão encabeçar o show pós-corrida em Yasalam, na du Arena, ilha de Yas, no domingo, 25 de novembro.

Uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, a inclusão dos Guns N' Roses certamente será um enorme sucesso entre as multidões dos que acompanharem a corrida, vindas de mais de 170 países de todo o mundo para o Grand Prix de Abu Dhabi.

Os amantes do rock em Abu Dhabi podem esperar ver os membros originais Axl, Slash, e Duff executarem todo o repertório de sucessos dos Guns N' Roses, incluindo "Welcome to the Jungle", "Sweet Child o' Mine" e "Paradise City".

O distintivo vocal de Axl Rose, os esplêndidos solos de guitarra de Slash e o Duff McKagan no baixo continuam sendo a essência do som dos Guns N' Roses que lotará a du Arena.

Os Guns N' Roses, que venderam mais de 100 milhões de discos em todo o mundo, já se apresentaram a estádios lotados em todo o mundo ultimamente, o que representa que os fãs que viajarem para a du Arena podem esperar ver uma performance incrível pelos lendários astros do rock.

Só há mais algumas semanas restantes para comprar ingressos "antecipados" para o Grand Prix de Abu Dhabi a um preço especial com 30 por cento de desconto. Oferecendo um grande valor aos fãs de corrida, os ingressos "antecipados" estarão disponíveis até 31 de maio.

Al Tareq Al Ameri, CEO da Yas Marina Circuit, declarou: "Os Guns N' Roses são um dos maiores grupos da música e reforçam nossa proposição de quatro dias de entretenimento na pista, fora da pista e pós-corrida. Estamos empolgados em anunciar que a escalação original da banda encabeçará o show da noite de domingo nos shows pós-corrida em Yasalam deste ano, como parte do fim de semana da corrida do Grand Prix Abu Dhabi de 2018. Com dois grandes atos já revelados, estamos ansiosos por anunciar o próximo grande artista que assumirá o palco como parte de um incrível fim de semana de corrida, música ao vivo e entretenimento para quem adquirir os ingressos."

Ingressos disponíveis em http://www.yasmarinacircuit.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/688276/Guns_N_Roses_at_Abu_Dhabi_Grand_Prix_Concert.jpg

FONTE Yas Marina Circuit

