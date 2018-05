Guns N' Roses tritt als Headliner beim Yasalam-After-Race-Konzert am Sonntagabend beim Abu Dhabi Grand Prix 2018 auf

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/688276/Guns_N_Roses_at_Abu_Dhabi_Grand_Prix_Concert.jpg )



Die amerikanische Rocklegende Guns N' Roses wird als Headliner beim Yasalam-After-Race-Konzert in der du Arena, Yas Island, am Sonntag, dem 25. November auftreten.

Als eine der jemals größten Rockmusikbands wird die Aufstellung von Guns N' Roses zweifelsohne unter den Rennzuschauern, die aus über 170 Ländern weltweit für den Abu Dhabi Grand Prix anreisen, ein Riesenhit sein.

Liebhaber von Rockmusik in Abu Dhabi können sich auf eine Darbietung der ursprünglichen Bandmitglieder Axl, Slash und Duff des vollständigen Back-Katalogs von Guns N' Roses freuen, der Hits wie "Welcome to the Jungle", "Sweet Child o' Mine" und "Paradise City" umschließt.

Axl Roses unverkennbarer Gesang, Slashs großartige Gitarrenriffs und Duff McKagan am Bass bilden nach wie vor das Herzstück vom Sound von Guns N' Roses, der die du Arena erfüllen wird.

Guns N' Roses, die weltweit über 100 Millionen Platten verkauft haben, sind in den letzten Jahren vor ausverkaufen Hallen rund um die Welt aufgetreten. Das bedeutet, dass Fans, die die du Arena besuchen, davon ausgehen können, einen unglaublichen Auftritt der legendären Rockband zu erleben.

Es bleiben nur noch wenige Wochen, um im Vorverkauf Tickets mit 30 Prozent Nachlass für den Abu Dhabi Grand Prix zu kaufen. Die Tickets, die bis zum 31. Mai im Vorverkauf zum Sonderpreis erhältlich sind, sind ein tolles Angebot für Motorsport-Fans.

Al Tareq Al Ameri, CEO von Yas Marina Circuit, sagte: "Guns N' Roses ist eine der größten Musikbands und untermauert unser Leistungsversprechen von Unterhaltung auf der Rennbahn, abseits der Rennbahn und im Anschluss an das Rennen. Wir freuen uns sehr, bekanntzugeben, dass die Originalbesetzung der Band in der Show am Sonntagabend bei den diesjährigen Yasalam-After-Race-Konzerten anlässlich des Abu Dhabi Grand Prix 2018 als Headliner auftreten wird. Zusätzlich zu den zwei bereits bekanntgegebenen großartigen Darbietungen freuen wir uns, den nächsten großen Künstler, der die Bühne im Rahmen eines unglaublichen Wochenendes voll Motorsport, Live-Musik und Unterhaltung in Beschlag nehmen wird, anzukündigen."

Tickets sind auf http://www.yasmarinacircuit.com erhältlich.

SOURCE Yas Marina Circuit