Gunzilla Games travaille sur une nouvelle adresse IP pour un jeu de tir multijoueur AAA en utilisant le moteur Unreal Engine

LOS ANGELES, 25 mai 2021 /PRNewswire/ -- La société Gunzilla Games a annoncé aujourd'hui qu'elle utiliserait le moteur Unreal Engine d'Epic Games pour sa nouvelle adresse IP pour un jeu de tir sans titre. Après avoir examiné avec soin plusieurs options disponibles sur le marché, l'équipe technique de Gunzilla Games a déterminé que le moteur Unreal Engine serait l'option la plus adaptée pour développer une nouvelle adresse IP pour Gunzilla Games en raison de sa solide boîte à outils et de la richesse de ses fonctionnalités.

Timur Davidenko, directeur de la technologie chez Gunzilla Games, qui a dirigé le développement de CryEngine en tant que directeur technique et a travaillé sur Far Cry, Warface et Crysis, a déclaré : « Notre jeu repoussera les limites technologiques du possible dans le développement des jeux et Unreal Engine a tout ce dont nous avons besoin pour tenir cette promesse. Unreal Engine a servi de colonne vertébrale à de nombreux titres novateurs et nous fournira une gamme complète d'outils et de fonctionnalités. Ceux-ci nous permettront de proposer une expérience de jeu techniquement robuste qui établira un nouveau point de repère pour l'industrie. »

« Ayant travaillé sur la franchise Gears of War, je suis pleinement conscient que le moteur Unreal Engine est un outil puissant qui traduit parfaitement la vision artistique du jeu en une expérience visuelle captivante. Que ce soit pour les décors, les personnages ou les armes, Unreal Engine permet aux créateurs de jeux de réaliser leurs plus grandes ambitions artistiques », a ajouté Jussi Keteli, directeur artistique chez Gunzilla Games. « Alors que le moteur Unreal Engine continue d'évoluer, j'attends avec impatience les nouvelles opportunités qu'il ouvrira pour notre jeu à l'avenir. »

Fondée en 2020 par Vlad Korolev et Alexander Zoll, la société Gunzilla Games est un développeur AAA indépendant qui travaille dans trois villes sur sa nouvelle génération d'IP pour jeu de tir multijoueur : Francfort, en Allemagne (siège social) ; Los Angeles, aux États-Unis ; et Kiev, en Ukraine. Avec une équipe de 85 personnes constituée en une année seulement, Gunzilla Games, toujours en pleine croissance, est née du désir d'innover et de repousser les limites de l'industrie. Le moteur Unreal Engine est l'outil parfait pour permettre à Gunzilla Games d'atteindre ces objectifs.

Outre Timur Davidenko et Jussi Keteli, l'équipe de Gunzilla Games peut s'enorgueillir de compter dans ses rangs Richard K. Morgan, l'auteur de la série Altered Carbon, qui a depuis été adaptée en une série télévisée Netflix très appréciée, et Olivier Henriot, qui a contribué à façonner les histoires de jeux notables tels que Assassin's Creed, Far Cry, The Division, et bien d'autres encore.

Pour plus d'informations sur Gunzilla, veuillez consulter le site https://gunzillagames.com/en/ .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1516928/Gunzilla_Logo.jpg

Contact pour les médias

Gunzilla Games

Arianne Garin

Responsable marque

[email protected]

+4917672354641

