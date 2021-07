Gupshup arrecada mais US$ 240 milhões para acelerar a visão global de mensagens instantâneas

A Gupshup usará este investimento para continuar executando sua visão e para a compra secundária de ações dos atuais e ex-funcionários, bem como de investidores anteriores. A empresa continua a investir em inovação de produtos para habilitação de comércio digital, bem como na expansão de iniciativas go-to-market em economias que priorizam a mobilidade em todo o mundo. A Gupshup também está explorando oportunidades de fusões e aquisições, para expandir suas oportunidades de negócios. Além disso, a empresa anunciou recentemente a expansão de sua equipe executiva, com contratações de lideranças nas áreas de Desenvolvimento Corporativo, Desenvolvimento de Negócios Internacionais, Vendas, Sucesso do Cliente, Marketing e TI.

"Vemos um crescimento substancial na economia digital da Índia", afirmou Shashin Shah, diretor administrativo na Think Investments. "A plataforma da Gupshup é uma ferramenta essencial para empresas que estão criando uma pegada digital. Estamos entusiasmados com a parceria com a Gupshup, dada a sua posição de liderança de mercado, crescimento impulsionado pela inovação e perfil financeiro atraente".

"Acompanhamos o progresso da Gupshup por um longo tempo e acreditamos que eles são a plataforma de comunicação com o cliente mais evoluída na Índia e cada vez mais em outros mercados emergentes, com uma posição de liderança nos subsegmentos de mercado mais atraentes e de crescimento mais rápido", disse Sumeet Nagar, diretor-gerente da Malabar Investments. "Acreditamos que o Beerud e a equipe tenham a oportunidade única de expandir o mercado endereçável, por meio de novas ofertas e ampliar significativamente o negócio, o que é a receita perfeita para a criação de valor massivo. Eu conheço o Beerud há mais de três décadas e todos nós do Malabar estamos muito satisfeitos com a parceria com Gupshup na próxima etapa de sua jornada".

"Acreditamos que a digitalização da Índia está nos estágios iniciais de crescimento transformacional, impulsionada por uma infraestrutura de comunicações crítica", afirmou Subir Jajoo, sócio da Harbor Spring Capital. "A Gupshup construiu uma plataforma líder para aumentar o envolvimento entre empresas e consumidores e temos o prazer de fazer parceria com a empresa, que continua a melhorar a experiência digital por meio de inovação, confiabilidade e atendimento ao cliente".

"As conversas representam a nova vitrine digital para empresas. Praticamente todas as empresas precisarão construí-las", declarou Beerud Sheth, cofundador e CEO da Gupshup. "Estamos transformando o comércio digital em todo o mundo com mensagens instantâneas. Estamos ansiosos para fazer parceria com nossos novos investidores, devido ao seu incrível histórico de apoio a empresas criadoras de categorias. Também estamos satisfeitos com a oportunidade de fornecer liquidez parcial e grandes retornos aos primeiros investidores e funcionários que confiaram na Gupshup".

Habilitar o comércio digital com mensagens instantâneas ajuda as empresas de todos os setores a levarem seus clientes a jornadas de conversação baseadas em IA em aplicativos de mensagens, marketing, comércio e fluxos de trabalho de suporte. Os clientes podem descobrir produtos, pagar por eles, rastrear a entrega, fornecer feedback e obter suporte, enquanto conversam com suas marcas favoritas, como fariam com amigos e familiares.

A última rodada de financiamento da Gupshup foi em abril de 2021. A empresa arrecadou US$340 milhões em 2021. A Gupshup cresceu rapidamente nos últimos anos, saindo de 2020 com uma taxa de execução de receita anual de aproximadamente US $150 milhões.

Sobre a Gupshup

A Gupshup potencializa maior interação e envolvimento com clientes por meio de mensagens conversacionais. Líder no campo de comunicação interativa, a Gupshup processa mais de 6 bilhões de mensagens por mês. Em todos os campos e nichos empresariais, milhares de grandes e pequenas empresas em mercados emergentes usam a Gupshup para estabelecer experiências conversacionais nas áreas de marketing, vendas e atendimento ao consumidor.

A plataforma carrier class da Gupshup, de altíssima confiabilidade, oferece uma API para mais de 30 canais, um leque de recursos para o estabelecimento de experiências conversacionais para qualquer caso de uso e uma rede de parcerias em mercados emergentes, na qual se encontram todos os tipos de canais de mensagens, fabricantes de dispositivos, fornecedores independentes de software e operadoras.

Com a Gupshup, as empresas tornaram as conversas uma parte integrante do sucesso do engajamento do cliente. A Gupshup está presente na Índia, América Latina, Sudeste Asiático, Oriente Médio, Europa Oriental, África e Estados Unidos. Acesse www.gupshup.io.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1585393/Gupshup_Logo.jpg

FONTE Gupshup

Related Links

http://www.gupshup.io



SOURCE Gupshup