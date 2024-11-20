GUS Technology и Toshiba подписали соглашение о литий-ионных батареях нового поколения на основе оксида ниобия титана (NTO)

ТАОЮАНЬ, 20 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания GUS Technology, ведущий игрок на рынке литий-ионных аккумуляторов на Тайване, подписала лицензионное соглашение с японской корпорацией Toshiba. Это партнерство направлено на коммерциализацию литий-ионных аккумуляторных батарей следующего поколения с использованием оксида ниобия титана (NTO) в качестве анода, обеспечивая превосходную производительность, повышенную безопасность и экономически эффективные решения, а выход на мировой рынок запланирован на следующий год.

From left to right: Mr. Farbio from CBMM, Dr. K.W. Yeh from GUS, Mr. Takaoka Toshihiko from Toshiba, and Mr. Katsuyoshi Tokumoto from Sojitz Taiwan Corp.

Партнерство объединяет опыт GUS Technology в производстве мешочных элементов и передовое материаловедение Toshiba для разработки инновационных литий-ионных аккумуляторов на основе NTO. Toshiba обеспечит техническую поддержку, позиционируя GUS Technology как главного производителя ODM. Сотрудничество также поддерживает Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) и Sojitz Corporation с общей целью предоставления эффективных и надежных решений на рынке.

Переосмысление лидерства на рынке с помощью нового поколения литий-ионных аккумуляторов на основе NTO

По мере ускорения глобального энергетического перехода спрос на высокопроизводительные батареи растет. Партнерство между GUS Technology и Toshiba призвано произвести революцию в индустрии аккумуляторов, объединив опыт GUS в производстве индивидуальных мешочных элемнтов с передовыми возможностями Toshiba в области исследований и разработок. Производимые литий-ионные аккумуляторы на основе NTO будут отличаться увеличенным сроком службы, широким диапазоном рабочих температур и высоким уровнем цикла заряда-разряда, а плотность энергии увеличится в 1,5 раза по сравнению с современными технологиями. Это сотрудничество позволяет компаниям достичь значительных прорывов, предоставляя более эффективные батареи, которые будут способствовать достижениям в секторе возобновляемых источников энергии и обеспечат конкурентное преимущество на быстро развивающемся рынке электромобилей.

Применения для стимулирования электрической революции

Литий-ионные аккумуляторные батареи на основе NTO, разработанные GUS Technology и Toshiba, будут стимулировать инновации во всех секторах, от логистики холодильных цепей и центров обработки данных до систем автоматического регулирования частоты (АРЧ) и решений для рекуперации энергии. Эти батареи обеспечат полностью электрические решения для электромобилей, электробусов и автономных транспортных средств, устраняя проблемы с дальностью благодаря возможности быстрой зарядки даже в регионах с ограниченной инфраструктурой. Их высокая плотность энергии в сочетании с функциями быстрой зарядки-разрядки также повысят эффективность промышленного оборудования и беспилотных транспортных средств. Превосходная безопасность аккумуляторов в экстремальных условиях будет первостепенной функцией во всех приложениях.

Это новаторское партнерство открывает значительные рыночные возможности для GUS Technology и Toshiba, способствуя успеху следующего поколения литий-ионных аккумуляторных батарей. Это повысит инновационные и производственные возможности GUS Technology, одновременно продвигая глобальные инициативы в области возобновляемых источников энергии. Кроме того, это сотрудничество призвано повысить доверие рынка к безопасности аккумуляторов и позиционирует обе компании как революционные в области хранения энергии и электромобилей, прокладывая путь к более устойчивому будущему.

О компании GUS TECHNOLOGY

Компания GUS Technology, базирующаяся на Тайване, является лидером в области передовых аккумуляторных решений, специализирующихся на высокопроизводительных литий-ионных технологиях. Первоначально основанная как стартап по производству материалов, компания GUS развилась, чтобы использовать передовое производство и экспертную инженерию, поставляя индивидуальные аккумуляторные системы для различных отраслей промышленности по всему миру.

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