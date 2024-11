GUS Technology i Toshiba podpisały umowę dotyczącą nowej generacji baterii litowo-jonowych z anodami NTO

TAOYUAN, 20 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- firma GUS Technology, potentat tajwańskiego sektora baterii litowo-jonowych, podpisała z japońską spółką Toshiba Corporation umowę o udzielenie licencji i wsparcia technicznego. Celem współpracy jest komercjalizacja nowej generacji baterii litowo-jonowych wykorzystujących tlenek tytanu i niobu w anodzie. Wśród zalet nowych baterii - które na światowy rynek mają trafić w nadchodzącym roku - można wymienić doskonałe właściwość użytkowe, podwyższony poziom bezpieczeństwa oraz wydajne rozwiązania techniczne.

From left to right: Mr. Farbio from CBMM, Dr. K.W. Yeh from GUS, Mr. Takaoka Toshihiko from Toshiba, and Mr. Katsuyoshi Tokumoto from Sojitz Taiwan Corp.

Współpraca zakłada połączenie wiedzy dotyczącej produkcji ogniw kieszeniowych, jaką dysponuje GUS Technology, z zapleczem naukowym Toshiby w dziedzinie nowoczesnych materiałów na potrzeby rozwoju innowacyjnych baterii litowo-jonowych z anodami NTO. Dzięki wsparciu technicznemu Toshiby firma GUS Technology umocni się na pozycji czołowego producenta ODM. Projekt przewiduje również współpracę z Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) i Sojitz Corporation, a wspólnym celem wszystkich zaangażowanych podmiotów jest dostarczanie na rynek wydajnych i niezawodnych rozwiązań.

Nowej generacji baterie litowo-jonowe z anodami NTO zmieniają oblicze przywództwa rynkowego

Rosnące tempo światowej transformacji energetycznej powoduje silny wzrost popytu na wysokiej klasy baterie. Współpraca pomiędzy firmami GUS Technology i Toshibą ma przynieść rewolucję w branży baterii za sprawą połączenia wiedzy tej pierwszej w dziedzinie produkcji ogniw kieszeniowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i dużego potencjału badawczo-rozwojowego tej drugiej w dziedzinie zaawansowanych materiałów. Baterie litowo-jonowe z anodami NTO charakteryzują się długą żywotnością, dużą rozpiętością temperatur pracy oraz wysokimi współczynnikami ładowania/rozładowania, wyróżniając się na tle konkurencyjnych technologii nawet półtorakrotnie wyższą gęstością energii. Dzięki współpracy obie firmy będą mogły osiągnąć istotne przełomy, dostarczając baterie o jeszcze lepszych parametrach użytkowych, które przyczynią się do rozwoju sektora energii ze źródeł odnawialnych i zapewnią przewagę konkurencyjną na dynamicznie rozwijającym się rynku pojazdów elektrycznych.

Wszechstronność zastosowań siłą napędową elektrycznej rewolucji

Opracowane przez GUS Technology i Toshiba baterie litowo-jonowe z anodami NTO będą bodźcem stymulującym innowacje w rozmaitych sektorach, od zimnego łańcucha dostaw i centrów danych, po układy automatycznej regulacji częstotliwości i rozwiązania w zakresie odzysku energii. Baterie te sprawdzą się w całkowicie elektrycznych rozwiązaniach dla pojazdów elektrycznych, e-busach i pojazdach autonomicznych, niwelując obawy kierowców związane z zasięgiem dzięki możliwości szybkiego ładowania również w regionach z ograniczonym dostępem do infrastruktury. Wysoka gęstość energii w połączeniu z szybkim cyklem ładowania/rozładowania dodatkowo zwiększy wydajność maszyn przemysłowych i pojazdów bezzałogowych. Kluczową zaletą baterii we wszystkich zastosowaniach będzie ich wysoki poziom bezpieczeństwa w ekstremalnych warunkach.

Pionierska współpraca GUS Technology i Toshiba otwiera szerokie możliwości rynkowe dla obu firm, stanowiąc impuls rozwojowy dla rynku nowej generacji baterii litowo-jonowych z anodami NTO. Przyczyni się ona do wzmocnienia potencjału innowacyjno-produkcyjnego GUS Technology, będąc inspiracją dla innych globalnych inicjatyw w sektorze energii ze źródeł odnawialnych. Jeszcze innym ważnym rezultatem wspólnego przedsięwzięcia będzie wzrost zaufania rynkowego do bezpieczeństwa baterii i umocnienie obu firm w pozycji liderów na rynkach magazynowania energii i pojazdów elektrycznych, co z kolei przełoży się na bardziej zrównoważony rozwój w dłuższej perspektywie.

GUS Technology

Mieszcząca się w Tajwanie firma GUS Technology to lider w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań bateryjnych, który specjalizuje się w wysokiej klasy technologiach litowo-jonowych. GUS zaczynała jako startup na rynku materiałów, z czasem rozwijając swój potencjał produkcyjno-inżynieryjny i ewoluując w kierunku produkcji rozmaitych systemów bateryjnych dostosowanych do specyficznych potrzeb różnych branż na całym świecie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2552657/GUS_Technology.jpg