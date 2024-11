GUS Technology et Toshiba signent un accord sur les batteries lithium-ion de nouvelle génération à base d'oxyde de niobium et de titane (NTO)

TAOYUAN, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- GUS Technology, un acteur de premier plan dans le secteur des batteries lithium-ion à Taïwan, a signé un accord d'assistance technique et de licence avec la société japonaise Toshiba Corporation. Ce partenariat vise à commercialiser des cellules de batteries lithium-ion de nouvelle génération utilisant l'oxyde de niobium et de titane (NTO) comme anode, offrant des performances supérieures, une sécurité accrue et des solutions rentables, avec un lancement sur le marché mondial prévu pour l'année prochaine.

From left to right: Mr. Farbio from CBMM, Dr. K.W. Yeh from GUS, Mr. Takaoka Toshihiko from Toshiba, and Mr. Katsuyoshi Tokumoto from Sojitz Taiwan Corp.

Ce partenariat associe l'expertise de GUS Technology en matière de fabrication de cellules à poche et la science des matériaux de pointe de Toshiba pour développer des batteries lithium-ion NTO innovantes. Toshiba assurera le support technique, positionnant GUS Technology comme le premier fabricant ODM. Cette collaboration est également soutenue par Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) et Sojitz Corporation, qui partagent l'objectif de fournir des solutions efficaces et fiables au marché.

Redéfinir la position de leader sur le marché avec les batteries lithium-ion NTO de nouvelle génération

Alors que la transition énergétique mondiale s'accélère, la demande de batteries à haute performance explose. Le partenariat entre GUS Technology et Toshiba devrait révolutionner l'industrie des batteries en combinant l'expertise de GUS dans la fabrication de cellules à poche personnalisées avec les capacités de R&D avancées de Toshiba. Les cellules de batterie lithium-ion NTO produites se caractérisent par une durée de vie prolongée, de larges plages de températures de fonctionnement, et des taux de charge et de décharge élevés, avec une densité énergétique multipliée jusqu'à 1,5 fois par rapport aux technologies actuelles. Cette collaboration permet aux deux entreprises de réaliser des percées significatives, en fournissant des batteries plus performantes qui favoriseront les progrès dans le secteur des énergies renouvelables et offriront un avantage concurrentiel sur le marché en plein essor des véhicules électriques.

Les applications au service de la révolution électrique

Les cellules de batterie lithium-ion NTO mises au point par GUS Technology et Toshiba stimuleront l'innovation dans de nombreux secteurs, de la logistique de la chaîne du froid aux centres de données, en passant par les systèmes de contrôle automatique de la fréquence (AFC) et les solutions de récupération de l'énergie. Ces batteries permettront des solutions entièrement électriques pour les véhicules électriques, les bus électriques et les véhicules autonomes, et répondront aux problèmes d'autonomie grâce à des capacités de charge rapide, même dans les régions où l'infrastructure est limitée. Leur haute densité énergétique, associée à des caractéristiques de charge et de décharge rapides, améliorera également l'efficacité des machines industrielles et des véhicules sans pilote. La sécurité supérieure des batteries dans des conditions extrêmes sera leur principale caractéristique dans toutes les applications.

Ce partenariat pionnier ouvre des perspectives commerciales considérables pour GUS Technology et Toshiba, favorisant le succès des cellules de batteries lithium-ion NTO de la prochaine génération. Il renforcera les capacités d'innovation et de production de GUS Technology tout en faisant progresser les initiatives mondiales en matière d'énergies renouvelables. En outre, cette collaboration vise à renforcer la confiance du marché dans la sécurité des batteries et positionne les deux entreprises à la pointe des secteurs du stockage de l'énergie et des véhicules électriques, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus durable.

À propos de GUS Technology

GUS Technology, basée à Taïwan, est un leader dans le domaine des solutions de batteries avancées, spécialisée dans les technologies lithium-ion de haute performance. Fondée à l'origine comme une startup spécialisée dans les matériaux, GUS a évolué pour tirer parti d'une fabrication de pointe et d'une ingénierie experte, afin de fournir des systèmes de batteries personnalisés à diverses industries dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2552657/GUS_Technology.jpg