Gustave Roussy et THERYQ : le premier équipement de radiothérapie FLASH qui traitera des malades arrive en France

PEYNIER, France, 11 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Gustave Roussy et THERYQ annoncent un partenariat stratégique et structurant pour le déploiement et l'évaluation de la technologie FLASH en radiothérapie. La société française de technologies médicales THERYQ, spécialisée dans les accélérateurs de particules et systèmes de radiothérapie vient d'équiper le département de radiothérapie de Gustave Roussy de la toute première machine clinique de radiothérapie FLASH en France pour le traitement des tumeurs superficielles.

FLASHKNiFE à Gustave Roussy

Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, troisième mondial, et THERYQ, entreprise française spécialisée dans la fabrication de systèmes de radiothérapie FLASH, annoncent leur collaboration qui marque une avancée majeure dans le domaine du traitement des cancers en France, avec l'arrivée de la première machine FLASHKNiFE®.

La technologie FLASHKNiFE® est un nouveau procédé de radiothérapie utilisant les électrons. Le système de radiothérapie FLASH délivre un très haut débit de dose, permettant de traiter le patient en quelques millisecondes. Il a été démontré dans plusieurs études précliniques que la technique permet de davantage épargner les tissus sains tout en détruisant efficacement les cellules tumorales. Par ailleurs, le temps très court d'irradiation élimine tout mouvement de l'organe ou de la tumeur, assurant un ciblage plus précis et mieux maîtrisé.

Grâce à ce partenariat d'envergure, Gustave Roussy sera le premier centre en France à accueillir la machine de radiothérapie FLASH de THERYQ. Avant son utilisation en routine, une étude clinique sera menée pour évaluer l'efficacité de la radiothérapie FLASH, avec des patients atteints d'un cancer de la peau. Les résultats de cette étude pourraient avoir un impact majeur sur la prise en charge des cancers cutanés et ouvrir la voie à de nouvelles avancées thérapeutiques, y compris dans le traitement de l'ensemble des tumeurs solides.

Le professeur Eric Deutsch, Chef du Département de Radiothérapie de Gustave Roussy, déclare : « L'introduction de ce système permettra de valider en clinique la radiothérapie FLASH, qui marque une rupture technologique par rapport aux méthodes actuelles. Le nombre de séances réduit ainsi que la possibilité de minimiser les effets secondaires radio-induits ouvrent la voie à des traitements mieux tolérés et plus efficaces. Notre enthousiasme et notre motivation sont pleinement investis dans ce projet, porteur de l'espoir d'améliorer significativement la prise en charge thérapeutique. »

M. Ludovic Le Meunier, PDG de THERYQ, ajoute : « Nous sommes ravis de collaborer avec Gustave Roussy, pionnier dans le domaine de la recherche et du traitement du cancer, pour introduire la radiothérapie FLASH en France. Cette collaboration marque une étape-clé dans notre objectif d'offrir des solutions de traitement avancées aux patients. La radiothérapie FLASH détient un immense potentiel pour améliorer la prise en charge des patients atteints de cancers de la peau, et nous sommes impatients de voir les résultats de cette étude. »

Gustave Roussy et THERYQ restent déterminés à poursuivre leurs efforts conjoints pour développer des traitements innovants au bénéfice des patients permettant une radiothérapie plus efficace et mieux tolérée grâce à une technologie prometteuse.

À propos de Gustave Roussy :

Classé premier centre européen et troisième au niveau mondial, Gustave Roussy constitue un pôle d'expertise globale entièrement dédié aux patients atteints de cancer. L'Institut est un pilier fondateur du biocluster en oncologie Paris Saclay Cancer Cluster. Source d'innovations thérapeutiques et d'avancées diagnostiques, l'Institut accueille près de 50 000 patients chaque année et développe une approche intégrée entre recherche, soins et enseignement. Expert des cancers rares et des tumeurs complexes, Gustave Roussy traite tous les cancers, à tous les âges de la vie. Il propose à ses patients une prise en charge personnalisée qui allie innovation et humanité, où sont pris en compte le soin mais aussi la qualité de vie physique, psychologique et sociale. Avec 4 100 salariés répartis sur deux sites, Villejuif et Chevilly-Larue, Gustave Roussy réunit les expertises indispensables à une recherche de haut niveau en cancérologie ; un quart des patients traités sont inclus dans des essais cliniques.

Pour en savoir plus sur Gustave Roussy et suivre les actualités de l'Institut : www.gustaveroussy.fr, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram.

À propos de THERYQ :

Située dans le sud de la France et spin-off de la société PMB-ALCEN, THERYQ est une société de technologie médicale innovante spécialisée dans les accélérateurs de particules et les systèmes de radiothérapie. La société maîtrise et fournit une expertise essentielle sur la gestion de projet, la R&D, l'industrialisation et la production. THERYQ fait partie de la branche Santé du groupe ALCEN.

Suivez-nous sur LinkedIn et via notre site www.theryq.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2150677/FLASHKNiFE_Gustave_Roussy.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2150679/Gustave_Roussy_and_THERYQ_Logo.jpg

Contact :

