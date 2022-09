Gustavo Dudamel reçoit le prix Glenn-Gould

TORONTO, 26 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'un des plus grands chefs d'orchestre au monde, reconnu pour sa présence dynamique sur le podium et sa conviction inébranlable que la musique a le pouvoir de transformer des vies et de changer le monde, Gustavo Dudamel, chef d'orchestre, violoniste et militant de l'éducation musicale d'origine vénézuélienne, a été choisi comme quatorzième lauréat du prix Glenn-Gould. Actuellement directeur musical et artistique de l'Orchestre philharmonique de Los Angeles et directeur musical de l'Opéra national de Paris et de l'Orchestre symphonique Simón Bolivar, Maestro Dudamel a fait connaître la musique classique à de nouveaux publics et a permis à de nombreuses communautés défavorisées du monde entier d'accéder aux arts.

« Ce fut l'un des plus grands honneurs de ma vie lorsque, en 2008, mon maestro José Antonio Abreu a été nommé lauréat du Prix Glenn-Gould. Me voir récompensé à mon tour par ce prix prestigieux me remplit d'une profonde gratitude. Le plus grand des arts met en lumière le meilleur de nous-mêmes et nous rappelle tout ce qui nous unit. De même, le travail de génies tels que le Maestro Abreu et Glenn Gould est un phare qui nous montre la voie à suivre pour créer un monde meilleur, ensemble », a déclaré Gustavo Dudamel.

La Fondation Glenn Gould honore l'esprit et l'héritage du pianiste, écrivain et radiodiffuseur canadien Glenn Gould. Tous les deux ans, la fondation réunit un jury international pour décerner le prix Glenn-Gould à une personne vivante pour sa contribution unique ayant enrichi la condition humaine par les arts. Dudamel recevra un prix d'une valeur de 100 000 dollars canadiens, et la statue du prix Glenn-Gould conçue par l'artiste canadienne Ruth Abernethy.

M. Dudamel a popularisé la musique symphonique auprès d'un large public international. Il a dirigé la partition de l'adaptation cinématographique de West Side Story (2021) de Steven Spielberg, l'introduction et le générique de fin de John Williams pour Star Wars : Le Réveil de la Force (2015), a joué avec l'Orchestre philharmonique de Los Angeles lors de la cérémonie des Oscars 2019, et a participé au spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2016 aux côtés de Coldplay, Beyoncé et Bruno Mars.

En tant qu'ancien élève du programme d'éducation musicale El Sistema, M. Dudamel est un fervent défenseur de l'accès à la musique. En 2007, Dudamel, l'Orchestre philharmonique de Los Angeles et plusieurs partenaires communautaires ont fondé YOLA (Youth Orchestra Los Angeles), qui fournit aujourd'hui à 1500 jeunes des instruments gratuits et une formation musicale intensive. Il a lancé la Fondation Dudamel en 2012, qu'il copréside avec son épouse, l'actrice et réalisatrice Maria Valverde, dans le but de fournir des outils et des opportunités pour accroître l'accès à la musique et aux arts pour les jeunes. Parmi ses initiatives récentes, mentionnons Encuentros LA 2022, un programme estival d'éducation musicale et de leadership mondial pour les jeunes musiciens d'orchestre, co-présenté avec l'Orchestre philharmonique de Los Angeles.

M. Dudamel choisira un jeune artiste ou un ensemble exceptionnel pour recevoir le prix Glenn-Gould pour les protégés, d'une valeur de 25 000 dollars canadiens. Ils recevront tous deux leur prix lors d'une cérémonie de gala à Toronto l'an prochain, et leur travail sera honoré dans le cadre d'une série d'événements publics. Rendez-vous sur www.glenngould.ca .

CONTACT : Karen Lorenowicz [email protected]

SOURCE Glenn Gould Foundation