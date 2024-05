MADRID, 27 mai 2024 /PRNewswire/ -- Global Voice Group (GVG) figure maintenant parmi les 100 organisations Regtech les plus innovantes dont les activités se concentrent sur l'Afrique. D'ici 2025, ces organisations auront fait augmenter la taille du marché africain à 1 milliard USD.

GVG figure sur la liste Africa RegTech Horizon 100

Cela témoigne des capacités de GVG en matière de suivi de la conformité dans l'écosystème de l'argent mobile. GVG a développé la solution Mobile Money Monitoring (M3), une plateforme intelligente de données qui aide les autorités réglementaires d'Afrique de l'Est à superviser un marché de l'argent mobile en plein essor. M3 donne aux autorités les moyens d'assurer la sécurité et l'intégrité des transactions financières, ainsi que la transparence et la conformité, en vue d'améliorer la protection des recettes. La solution supervise environ 25 % des flux financiers passant par les plateformes d'argent mobile en Afrique de l'Est, vérifiant ainsi des transactions d'une valeur totale supérieure à 90 milliards USD chaque année.

De plus, elle est également en usage en Afrique centrale et de l'Ouest, plus précisément en République du Congo et au Ghana. Au Congo, M3 a permis au régulateur local des télécommunications, l'ARPCE, d'obtenir une visibilité et un contrôle totaux de tous les paiements effectués en argent mobile au profit du gouvernement. Au Ghana, la solution a contribué à une croissance annuelle des recettes de 20 % depuis son déploiement. Dans l'ensemble, M3 a saisi, vérifié et analysé des transactions en argent mobile d'une valeur d'1 billion USD depuis 2014.

Après avoir démontré la pertinence, l'efficacité et l'innovation de M3 au jury, composé de dirigeants reconnus de l'industrie de la RegTech, GVG a été présélectionné et, à la suite de la phase de vote, a gagné sa place sur la prestigieuse liste. M3 fait appel à l'apprentissage machine pour faire un suivi efficace du marché de l'argent mobile, garantir la conformité réglementaire et détecter les transactions suspectes. Depuis sa première mise en œuvre en 2013, M3 fournit aux autorités réglementaires concernées des indicateurs fiables liés à l'écosystème de l'argent mobile, en vue de soutenir la prise de décisions axée sur les données, de promouvoir la conformité sur le marché et de réduire la fraude aussi bien que les pertes de revenu.

En réponse à l'annonce, James Claude, PDG de GVG, a déclaré : « C'est avec un profond sentiment d'accomplissement que je vois GVG figurer parmi les 100 meilleurs fournisseurs de RegTech en Afrique. Au nom de toute la société, je remercie sincèrement Africa RegTech Horizon, ainsi que ceux qui ont voté pour nous, pour nous permettre de continuer à faire ce que nous faisons le mieux : fournir aux gouvernements et aux autorités réglementaires les données de marché dont ils ont besoin pour relever les défis liés à la croissance de l'écosystème financier. »

La liste Africa RegTech Horizon-100 est un répertoire qui a été créé afin de mettre en valeur les produits et services de fournisseurs de solutions RegTech en Afrique, ainsi que d'aider les institutions financières, les régulateurs et les gouvernements à identifier des fournisseurs de RegTech fiables et performants.

À propos de GVG

Fondée en 1998 et présente dans 11 pays, la société Global Voice Group est un fournisseur mondial de solutions TIC et RegTech aux gouvernements et autorités règlementaires. Par le biais de l'analytique des Big Data, GVG aide les gouvernements et les autorités à réussir leur transformation numérique et à efficacement promouvoir des écosystèmes numériques conformes et véritablement inclusifs. La société supervise, rassemble et analyse les données provenant de secteurs économiques cruciaux, et les convertit en informations exploitables. Nous rendons ainsi possible un processus décisionnel basé sur des données fiables.

