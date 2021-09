GVG lance une solution d'interopérabilité harmonieuse des paiements pour les gouvernements

MADRID, 22 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Global Voice Group (GVG), une organisation leader dans le développement de technologies règlementaires et dans l'analyse des Big Data, a lancé une solution d'interopérabilité harmonieuse des paiements sous le nom de TransFin . La solution, qui s'adresse aux gouvernements et aux banques centrales, fournit une passerelle sécurisée et efficace permettant d'intégrer divers systèmes de paiement en ligne. Ceci promeut l'interopérabilité des paiements nationaux et permet de gérer et de rationaliser les processus de paiement.





Selon James Claude, PDG de GVG, l'économie sans numéraire a connu une croissance exponentielle au cours des 18 derniers mois, créant ainsi un besoin accru en systèmes efficaces de gestion des transactions numériques. M. Claude a expliqué que la situation se poursuivrait très vraisemblablement, dans la mesure où davantage d'individus et organisations se distancent de l'argent liquide. Ainsi, l'interopérabilité harmonieuse des paiements devient une considération de plus en plus importante pour les gouvernements et les banques centrales. Plus le processus de paiement est harmonieux, plus l'économie sans numéraire et l'inclusion financière se développeront rapidement.



TransFin est une solution basée sur une API (interface de programmation d'application) qui permet aux systèmes de paiement de faire des économies considérables de temps et d'argent en ce qui concerne les processus de saisie, d'authentification et d'autorisation, tout en assurant l'intégration avec de nombreux autres systèmes. De plus, elle offre le niveau de sécurité et de développement technologique requis pour répondre aux besoins de paiement croissants d'une économie ouverte et intégrée à l'échelle nationale, et contribue ainsi à réduire les risques de fraude.



La solution promeut également la numérisation et la rationalisation des systèmes de paiement gouvernementaux, ce qui permet à ces derniers de payer les salaires et autres sommes par différentes voies, y compris l'argent mobile. Cela permettra de garantir le règlement exact des comptes, grâce à des données en temps réel, ainsi que la traçabilité de toutes les transactions. L'écosystème des paiements deviendra ainsi plus facile à superviser et à règlementer, et donc plus inclusif d'un point de vue financier. De plus, cela aidera à limiter les cas de fraude. En effet, le système éliminera les paiements fantômes ou en double, réduisant ainsi les pertes de revenus pour les gouvernements.



M. Claude a ajouté que l'inclusion financière jouait un rôle clé dans la croissance économique, et qu'il était donc essentiel de fournir des solutions bénéficiant aux personnes non bancarisées. Selon lui, ce principe mondialement accepté a orienté le développement de la solution TransFin et les capacités dont elle a été équipée. Au fur et à mesure que les citoyens accèdent à des méthodes de paiement plus pratiques et plus sûres, on assiste à une amélioration de la collecte des paiements au niveau gouvernemental aussi bien qu'individuel, a-t-il conclu.



À propos de Global Voice Group (GVG) Fondée en 1998 et présente dans 11 pays, la société Global Voice Group est un fournisseur mondial de solutions TIC et RegTech aux gouvernements et autorités règlementaires. Par le biais de l'analytique du Big Data, GVG aide les gouvernements et les autorités à réussir leur transformation numérique et à efficacement promouvoir des écosystèmes numériques conformes et véritablement inclusifs. La société suit, rassemble et analyse les données provenant de secteurs économiques cruciaux, et les convertit en informations exploitables. Nous rendons ainsi possible un processus décisionnel basé sur des données fiables.

