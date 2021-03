GWEC : la croissance mondiale de l'énergie éolienne doit tripler au cours de la prochaine décennie pour que le monde puisse atteindre la carboneutralité

Malgré les résultats records enregistrés par l'industrie mondiale de l'énergie éolienne en 2020, un nouveau rapport du GWEC avertit que la planète doit déployer de nouvelles installations éoliennes trois fois plus rapidement au cours de la prochaine décennie pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux.

BRUXELLES, 25 mars 2021 /PRNewswire/ -- L'industrie mondiale de l'énergie éolienne a enregistré la meilleure année de son histoire en 2020, augmentant ses capacités de 93 GW (une augmentation de 53 % par rapport à l'année précédente). Toutefois, un nouveau rapport du Conseil mondial de l'énergie éolienne (GWEC) avertit que cette croissance n'est pas suffisante pour garantir la carboneutralité d'ici 2050. Selon le Global Wind Report 2021, la 16e édition du rapport annuel phare du GWEC, la planète doit déployer des installations d'énergie éolienne trois fois plus rapidement au cours de la prochaine décennie si elle veut rester sur la voie de la carboneutralité et éviter les répercussions les plus graves du changement climatique.

Grâce aux innovations technologiques et aux économies d'échelle, le marché mondial de l'énergie éolienne a presque quadruplé cette dernière décennie et s'est imposé comme l'une des sources énergétiques les plus rentables et les plus résilientes au monde. En 2020, le secteur a connu une croissance record propulsée par la prolifération des installations en Chine et aux États-Unis, les deux plus grands marchés mondiaux de l'énergie éolienne. Ensemble, ces deux pays ont construit 75 % des nouvelles installations en 2020 et ils possèdent plus de la moitié des capacités éoliennes mondiales totales.

Aujourd'hui, la capacité éolienne mondiale s'élève à 743 GW et permet d'économiser plus de 1,1 milliard de tonnes de CO2 mondialement, soit l'équivalent des émissions de carbone annuelles de l'Amérique du Sud.

Pourtant, même si l'éolien est la technologie d'énergie propre ayant le plus grand potentiel de décarbonisation par mégawatt, le rapport montre que la vitesse à laquelle l'énergie éolienne est déployée aujourd'hui n'est pas assez rapide pour atteindre la carboneutralité d'ici le milieu du siècle. Le rapport souligne que les décideurs politiques doivent prendre des mesures urgentes dès maintenant pour accroître les capacités éoliennes au rythme nécessaire.

Selon les scénarios établis par des organismes énergétiques internationaux comme l'IRENA (Agence internationale pour les énergies renouvelables) et l'AIE (Agence internationale de l'énergie), la planète doit accroître sa capacité éolienne de 180 GW par an, au moins, pour limiter le réchauffement planétaire à bien moins de 2 °C au-dessus des niveaux préindustriels, et de 280 GW par an pour maintenir une trajectoire qui permettra d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Il est donc essentiel que l'industrie et les décideurs politiques travaillent ensemble et agissent rapidement afin d'accélérer le déploiement des installations éoliennes.

Le GWEC appelle les décideurs politiques à adopter une approche qui tient véritablement compte de l'urgence climatique, en vue de favoriser l'accélération des déploiements, par les mesures suivantes notamment :

· Éliminer les formalités administratives et réformer les structures administratives, pour que les projets obtiennent des licences et des permis plus facilement et plus rapidement.

· Augmenter exponentiellement les investissements dans les réseaux, les ports et dans d'autres infrastructures qui joueront un rôle clé dans le déploiement accéléré des installations.

· Moderniser les marchés de l'énergie pour veiller à ce qu'ils tiennent compte du coût social réel de la pollution causée par les combustibles fossiles, ainsi que pour faciliter la transition rapide vers un système basé sur les énergies renouvelables.

Ben Backwell, PDG du GWEC, a déclaré : « Aux quatre coins de monde, les populations et les gouvernements prennent conscience que nous disposons d'un temps limité pour prévenir les changements climatiques dangereux. Même si plusieurs grandes économies ont annoncé des objectifs de carboneutralité à long terme, nous devons nous assurer que des mesures urgentes et significatives soient prises dès maintenant, pour veiller à ce que ces ambitions s'accompagnent d'une croissance rapide des investissements et du déploiement d'installations d'énergie renouvelable sur terre et en mer. Il était vraiment encourageant de voir que la Chine et les États-Unis ont connu une croissance record l'an dernier, mais le reste du monde doit maintenant redoubler d'efforts pour que le monde puisse atteindre ses objectifs. »

« Nos prévisions actuelles en ce qui concerne le marché indiquent que la capacité éolienne mondiale augmentera de 469 GW au cours des cinq prochaines années. Toutefois, nous devons déployer assez d'installations pour accroître la capacité mondiale de 180 GW chaque année jusqu'en 2025 afin de nous assurer de limiter le réchauffement de la planète à bien moins de 2 °C. Cela signifie que si nous poursuivons notre trajectoire actuelle, nous ferons face à un déficit de 86 GW en moyenne par an. En outre, cette capacité devra atteindre 280 GW au moins à partir de 2030 pour que le monde puisse atteindre la carboneutralité d'ici le milieu du siècle. Chaque fois que nous n'atteignons pas les objectifs annuels, la pente à gravir dans les années à venir devient de plus en plus raide », a-t-il ajouté.

Feng Zhao, responsable de la connaissance du marché et de la stratégie au GWEC, a expliqué : « L'industrie éolienne doit collaborer avec les gouvernements, les collectivités et d'autres secteurs, comme ceux de l'énergie solaire, du stockage et du pétrole et du gaz, afin de trouver des moyens d'accélérer la transition énergétique le plus efficacement possible. En favorisant la commercialisation de solutions Power-to-X compétitives, l'énergie éolienne jouera un rôle crucial, tant sur terre qu'en mer, dans la décarbonation des électrons et des molécules. Il s'agira d'un facteur clé, non seulement pour atteindre l'objectif de carboneutralité dans des secteurs comme l'industrie lourde et le transport longue distance, mais aussi pour permettre la décarbonisation complète de notre société. »

« Dans les scénarios de transformation du système énergétique analysés dans ce rapport, les principaux organismes parviennent tous à la même conclusion : le marché de l'éolien doit se développer rapidement au cours de la prochaine décennie. L'industrie éolienne doit bien comprendre que cette croissance ne se produira pas automatiquement et que des mesures politiques doivent être prises de toute urgence dans le monde entier. La crise de la COVID-19 nous a montré que les gouvernements peuvent réagir rapidement dans une situation de crise mondiale. Il est essentiel qu'ils fassent maintenant preuve de la même réactivité dans la lutte contre la crise climatique », a-t-il ajouté.

