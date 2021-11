GWM dévoile la première station de sperchargement G-Charge au monde

La station de superchargement G-Charge, la première station de recharge rapide de GWM avec mode de charge CC, dispose de six connecteurs. Ces connecteurs sont équipés de trois unités de charge CC, chacune avec deux connecteurs CCS de type 2. Cela signifie qu'elle fonctionne même si vous et cinq autres utilisateurs avez besoin de charger en même temps.

En outre, la station de supercharge G-Charge dispose de suffisamment d'espace et d'énergie. Elle a une puissance de charge maximale de 160 kW et peut fournir aux utilisateurs un service de charge 24 heures sur 24

Il convient de mentionner que la station de recharge dispose d'une fonction de guidage de recharge très facile à utiliser. Grâce à l'application GWM, les utilisateurs peuvent rapidement trouver l'emplacement des stations de recharge et réserver des plages horaires de recharge, payer la recharge et l'utiliser, etc. Cela permet non seulement de faire gagner du temps à l'utilisateur, mais aussi de satisfaire son plan de voyage, ce qui peut être considéré comme une expérience très intelligente.

Il a été révélé que les utilisateurs de ORA GOOD CAT peuvent bénéficier de services de charge gratuits à la station de superchargement G-Charge. Elle peut recharger les modèles 400 TECH et 400 PRO de ORA GOOD CAT de 30 % à 80 % en 32 minutes, et le modèle 500 ULTRA de 30 % à 80 % en 40 minutes.

Selon des sources officielles, le 3 novembre, GWM et PEA ENCOM International Company Limited ont conclu un accord de coopération. Il s'agit d'une société spécialisée dans le développement de l'énergie verte sous l'égide de la compagnie d'électricité PEA en Thaïlande, qui a construit des dizaines de stations de recharge pour véhicules électriques. Cette fois, elle a installé un système solaire sur la station de superchargement G-Charge, ce qui en fait l'une des plus grandes stations publiques de recharge rapide pour véhicules électriques en Thaïlande.

Outre la construction d'infrastructures de recharge, GWM a réalisé d'autres percées dans le développement des énergies nouvelles. Prenez la technologie de la batterie Dayu comme exemple. Avec des dizaines de brevets, il s'agit d'une technologie de base qui couvre la suppression, l'isolation, le refroidissement et la décharge des sources de chaleur, etc., et qui peut empêcher efficacement les batteries d'énergie d'exploser en raison d'un emballement thermique.

En août, Meng Xiangjun, président tournant de GWM, a déclaré lors de la conférence en ligne des distributeurs étrangers 2021 (Overseas Distributors Online Conference) qu'au cours des cinq prochaines années, GWM investira 100 milliards de RMB en R&D dans le domaine des nouvelles énergies et de l'intelligence afin de créer des produits plus sûrs, plus écologiques et plus intelligents pour les utilisateurs du monde entier.

